Faiz düştü: %0.99

Küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve algı operasyonlarına rağmen 2017'de yüzde 7.4 ile G20'nin en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, bu performansın kalıcılığını sağlamak üzere attığı adımlara dün bir yenisini ekledi. KOBİ
'lerin ucuz maliyetli finansman ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde uygulamaya giren Nefes Kredisi
Projesi'nde ikinci perde dün İzmir'de açıldı. Geçen yıl 30 bine yakın KOBİ'nin kullandığı Nefes Kredisi Projesi'nde tutar 7.5 milyar liraya çıkarıldı. Bu kefalet tutarı üzerinden 50 bin KOBİ'ye 3 ay içinde 5 milyar dolar kredi kullandırılması hedefleniyor. FAİZ YÜKÜ 400 MİLYON TL AZALACAK
Nefes Kredisi aylık 0.99 faiz
/kâr payı ve 6 ayı ödemesiz, 18 ay vade ile verilecek. Proje ile KOBİ'lerin faiz yükü 400 milyon TL azalacak. Krediye, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılık edecek. Hazine destek verecek, Kredi Garanti Fonu
(KGF) kefil olacak. İmza töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım
, KOBİ'ler için ne yapılsa az kalacağının altını çizerek, "Bu adım aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağlıyor. Şu an faizler yüzde 15-20 arasında değişiyor. Nefes Kredisi'nde ise faiz yüzde 11.88, yani 12 bile değil. Aylık 0.99" dedi.
"KOBİ'lerin sesi fazla çıkmıyor, gürültüsü fazla yok, onlar sessiz sedasız üretiyor" diyen Başbakan Yıldırım, "7.4 büyümenin arkasında KOBİ'ler var, sizler varsınız. Bu kadar iş yapılan KOBİ'lerin kredilerdeki payı maksimum yüzde 30. Bu oran Güney Kore
'de yüzde 75, Portekiz'de yüzde 80, Yunanistan'da bile yüzde 55" değerlendirmesinde bulundu. KOBİ KREDİLERİNDE BATAK YOK GİBİ
Başbakan Yıldırım, geçen sene kullandırılan nefes kredisinin dönüşünün Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla olduğunu, binde birin altında gerçekleştiğini belirtti.
Bu oranın normalde 2.9 olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Burada binde bir yani hiç batak yok, sağlam para, çünkü KOBİ'ler sağlam. Burada krediden daha çok insan daha çok şirket yararlansın diye 200 bin lira, bir ölçü koymuşlar, bence makul. Bu, mevcut işletmelerin çarkı çevirmek için bir katkıdır" dedi. Türkiye'nin 2017'de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi olduğunu belirten Yıldırım, "Kendi rekorumuzu kırıyoruz" diye konuştu. TÜRKİYE YANDI BİTTİ DİYENLER MOSMOR
Yıldırım, geçen yıl 'Türkiye'nin krizi kaldıramayacağının' söylendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bu krizi kaldıramaz, yandı, öldü, bitti diyenler mosmor oldu. Tekrar aynı şarkıları söylüyorlar. 'Türkiye 2018'de bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak, böyle olacak' sipariş raporlar, değerlendirmeler, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler. Bu ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Sadece ülkemizin kalkınması için değil, bölgemizdeki mazlum ve mağdur halkların da hamisi olarak tarihi bir mücadele veriyoruz. Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim 'ekonomiyi soğutun'. Soğuttun mu, sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz." TEMİNAT UYARISI
Nefes kredisinin bu noktaya gelmesinde 8 kuruluşun emeğinin olduğunu bildiren Binali Yıldırım, "İşletmelerimiz, pazartesiden itibaren gidip, kredilerini alabilir. Bakın değerli banka genel müdürleri KGF yine devrede, garantilerini veriyor, vatandaşın kendi öz kaynağı da var, onun için teminatlarda lütfen ölçülü olalım. Yani hiç teminat yokmuş gibi, bire iki, bire üç teminat alma cihetine gitmeyelim" dedi. EKONOMİYE 243 MİLYAR TL
Yıldırım, geçen seneki yüzde 7.4'lük büyümenin durup dururken gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Bunun arka planı var. 2017'nin başında birçok tedbir aldık. Çünkü 2017'nin zor geçeceğini biliyorduk. Bunlardan bir tanesini sadece söyleyeceğim. Kredi Garanti Fonu (KGF) sistemini devreye soktuk. Bu şekilde 221 milyar TL kredi kullanıldı, işletmeler büyüme planlarını gerçekleştirdi" bilgisini verdi. Bunun dışında 290 bin işletmeye KOSGEB imkânının sağlandığını aktaran Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Parasal olarak KOBİ'leri dahil ettiğimizde sağlanan kredi imkânı 1. Nefes Kredisinde 243 milyar. Ekonomiye 243 milyarın birden girmesi ne demek, çarkların daha hızlı dönmesi demek, üretimin daha fazla artması demek, üretim artınca ihracatın artması demek." Yüksek faiz baskısı bitecek M. Rifat Hisarcıklıoğlu/TOBB Başkanı:
KOBİ'ler yüksek faiz baskısından bir nebze olsun kurtularak, nefes alacak. 3 ay içerisinde 50 bin KOBİ'ye 5 milyar dolar kredi imkânı sağlamayı hedefliyoruz. KOBİ'lerin maliyetleri düşecek Hüseyin Aydın/Ziraat Bankası Genel Müdürü:
Ekonominin canlanmasına katkı sağlayacağız.
KOBİ'lerin, maliyetlerinin düşürülmesine,
verimliliğin artırılmasına desteğimiz artacak. Rahat bir nefes alacaklar Osman Arslan
/Halkbank Genel Müdürü:
İşletmelerin finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayarak, KOBİ'lere bu yıl da rahat nefes aldırmak istiyoruz. Rekor büyümede etkili oldu Mehmet Emin Özcan/Vakıfbank Genel Müdürü:
Ekonomide çarkları hızlandıran KGF destekli
krediler, milli ekonomimizin rekor büyümesinde
de önemli bir aktör oldu. Mevduat faizinin bile altında Hakan Ateş/Denizbank Genel Müdürü:
Bugün, piyasada mevduat faiz oranının dahi altında aylık yüzde 0.99 faiz oranı ve 200 bin TL'ye kadar kredi imkânı ile KOBİ'lere nefes aldıracağız. Reel sektöre tam destek İkram Göktaş/Vakıf Katılım Genel Müdürü:
İki yıllık genç bir katılım bankası olmamıza rağmen topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmaya devam edeceğiz. Finansa erişim kolaylaşır Metin Özdemir/Ziraat Katılım Genel Müdürü:
Ziraat Katılım olarak reel sektöre finansman
desteği sağlamak ve finansmana erişiminin
kolaylaştırılması öncelikli gündemimiz oldu. Proje düşük faizin kanıtı Faik Yavuz/KGF Yönetim Kurulu Başkanı:
Düşük faiz ve maliyetle kredi kullandırılabileceğini
kanıtlayan projenin ikinci ayağında
da olmaktan mutluyuz.