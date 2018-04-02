Ekonomi Bakanı Zeybekci ''İhracatta 170 milyar doları da aşacağız''

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mart ayında tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, "Yıl sonunda inşallah 170 milyar doları da aşacağız. Bu, kendi çapında baktığınız zaman tam anlamıyla bir Türk mucizesidir." dedi.

Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı tarafından JW Marriott Otel'de düzenlenen Uluslararası Fuarcılık Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, fuarcılık konusunda Türkiye'de ilk defa bir çalıştay düzenlendiğini söyledi.

Fuarcılığın bir şehrin, sektörün ve ülkenin vitrini olduğuna işaret eden Zeybekci, "Vitrin olmazsa o sektörlerden kimsenin haberi olmaz. Vitrini olmayan dükkandan nasıl bahsedemiyorsak, fuarı olmayan ülke, sektör ve şehir de o derece hayal edilemez." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin dışa açılım politikasıyla ülkenin de fuarcılıkta öne çıktığına dikkati çekerek, "Bakanlık olarak toplam desteklerin yüzde 22'sini fuarlara verdik. 2017 yılında 450 milyon lira fuar desteği sağladık ve yurt dışındaki 2 binin üzerindeki fuarı destekledik. Fark ettik ki Türkiye'de güçlü uluslararası fuarlarımız var. Şu anda yurt içindeki 25 fuar için destek veriyoruz. Bu fuarlara katılan sağlık turizmi dahil tüm sektörleri destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çalıştayla fuarların sektörlerini, yöntemlerini, şehirlerini ve sezonlarıyla ilgili ülkenin yol haritasını belirlemek istediklerini vurgulayan Zeybekci, yurt içinde desteklenen fuar sayısının bu yıl 25'ten 50'ye çıkarılmasıyla ilgili çalışma yapılmasını istediğini bildirdi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

"E-FUARLAR ÖNEMLİ İLGİ ALANI OLACAK"

Zeybekci, dünya ticareti değişirken, elektronik ticaretin dünya ticaretinden aldığı toplam payın da arttığını belirterek, gelecekte ihracatın yüzde 40'ının e-ihracatla gerçekleşeceğini anlattı. Fuarcılıkta da "e-fuar" diye bir kavramın tartışılması gerektiğinin altını çizen Zeybekci, "Elektronik ortamda düzenlenen fuarların yakın bir gelecekte önemli bir ilgi ve etkinlik alanı olacağına inanıyorum. Ona da hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslar arası ticarette Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilerin önemine dikkati çeken Zeybekci, büyükelçilerin dünyada artık ülkenin ekonomik menfaatlerinin takipçisi haline geldiğini söyledi.

"İHRACATI EN FAZLA AFRİKA'DA ARTIRDIK"

Zeybekci, Türkiye'nin yurt dışındaki fuarlara benzer fuarlar düzenlemek zorunda olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kültür coğrafyamızın fuar merkezi olalım. Kültür coğrafyası dediğimiz 1,5 milyarlık nüfusun orta yerindeyiz. Afrika bir başarı hikayesi. Afrika son 3 aylık ihracatı en fazla artırdığımız coğrafya, ihracatı yüzde 22 artırdık. Avrupa ile yüzde 17'nin, Asya ile yüzde 20'nin üzerinde ihracat artışı oldu. Sadece Ortadoğu'da maalesef olumsuzluklardan dolayı istediğimiz oranda artıramadık. Buna karşın mart ayında tarihimizin en yüksek aylık ihracatına ulaştık. Ocakta yıllık 158 milyar dolar, şubatta 159 milyar dolar, martta da 160 milyar dolarlık ihracatı aştık. Yıl sonunda inşallah 170 milyar doları da aşacağız. Bu kendi çapında baktığınız zaman tam anlamıyla bir Türk mucizesidir."

Türkiye'nin artık bilgi ve teknoloji üreten, tüketim alışkanlıklarını kendi belirleyen, tüketim ve dağıtım kanallarını kendi oluşturup kontrol eden bir ülke olarak yoluna devam edeceğini vurgulayan Zeybekci, "O zaman 2023, 2033, 2053, 2071 hedeflerine doğru gitme imkanımız olacak. Önümüzdeki 10 yıl boyunca dünyanın yine en iddialı büyüyen, Avrupa'nın en hızlı büyüyen, en gelecek vadeden ülkelerinden birisi olacağız." ifadesini kullandı.

"DESTEKLERİ 3 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Zeybekci, dünyanın üretim noktalarının batıdan doğuya doğru kaydığına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Dünya ticaret noktalarının, kültürlerin ve dinlerin kesiştiği bir noktada, Türkiye'yi artık bir fuar merkezi yapacağız. Bunu da sonuna kadar destekleyeceğiz. Geçen sene desteklerimizi 3 katına çıkardık. Bu sene de yıl sonu itibarıyla tekrar 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz. En önemli destek alanlarından bir tanesi fuar alanı olacak."

"POLİTİKA BELGELERİNE YANSITMAYI PLANLIYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da çalıştayın, Türkiye ekonomisinin büyük başarılara imza attığı bir dönemde gerçekleştirildiğini belirterek, "Geçen yıl yüzde 7,4 büyüyen Türkiye, Çin ve Hindistan'ı da geride bırakarak G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. İnşallah 2018'de de yüksek performansla büyümeye devam ederek 2023 hedeflerini gerçekleştireceğiz." dedi.

Uluslararası Fuarcılık Çalıştayı'nın Türkiye'nin kalkınma mücadelesinin bir parçası olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada sadece üretmek yetmiyor. Önemli olan dünyadaki eğilimleri çok iyi takip ederek pazarlanabilir üretimi gerçekleştirmek, katma değeri yüksek ürünler ve markalar üretebilmek. Bu çerçevede sanayileşme sürecinde fuarcılık önemli unsurlardan biri. Çalıştay sonucunda elde edilecek çıktıların mutlaka politika uygulamalarına yansıması gerekiyor. Elde edilecek sonuçları partimizin gelecekte oluşturacağı politika belgelerine ve seçim beyannamelerine yansıtmayı planlıyoruz."