Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mart ayı ticaret verileri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, martta en çok ihracat yapılan fasıl, 2 milyar 671 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" oldu.

Bakanlığın mart ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

EN FAZLA İHRACAT 'MOTORLU KARA TAŞITLARI'

Buna göre, martta en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 671 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 411 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 989 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Martta en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 329 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

Bu ayda en fazla ihracat 1 milyar 509 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 43 milyon dolarla İngiltere ve 962 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 145 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 2 milyar 102 milyon dolarla Almanya ve 2 milyar 1 milyon dolarla Çin takip etti.

Gümrük idareleri tarafından mart ayında tahsil edilen vergiler 11 milyar 351 milyon lira oldu.

ŞİRKET VERİLERİ

Mart itibarıyla aktif limited şirket sayısı 753 bin 432, ticari işletme sayısı 715 bin 174, şube sayısı 195 bin 276, anonim şirket sayısı 122 bin 492, kooperatif sayısı 35 bin 190, kolektif şirket sayısı 10 bin 860, komandit şirket sayısı bin 783 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde martta aktif firma sayısı 1 milyon 834 bin 207, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 836 bin 551 oldu.