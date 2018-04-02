Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mart ayı ticaret verileri

Gümrük ve mart ayı ticaret verileri

Resmi olmayan geçici verilerine göre, martta en çok yapılan fasıl 2 milyar 671 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" oldu - Mart ayı itibarıyla genelinde 1 milyon 836 bin 551 esnaf ve sanatkar iş yeri bulunuyor

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 11:13
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mart ayı ticaret verileri

Gümrük ve nın resmi olmayan geçici verilerine göre, martta en çok yapılan fasıl, 2 milyar 671 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları" oldu.

Bakanlığın mart ayı dış ticaret, şirket ve esnaf geçici idari verilerine ilişkin bülteni yayımlandı.

EN FAZLA İHRACAT 'MOTORLU KARA TAŞITLARI'

Buna göre, martta en çok ihracat yapılan fasıllar, 2 milyar 671 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 411 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 989 milyon dolarla "demir ve çelik" olarak belirlendi.

Martta en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 329 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

Bu ayda en fazla ihracat 1 milyar 509 milyon dolarla 'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 43 milyon dolarla ve 962 milyon dolarla izledi.

En fazla ithalat ise 2 milyar 145 milyon dolarla 'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 2 milyar 102 milyon dolarla Almanya ve 2 milyar 1 milyon dolarla takip etti.

Gümrük idareleri tarafından mart ayında tahsil edilen vergiler 11 milyar 351 milyon lira oldu.

ŞİRKET VERİLERİ

Mart itibarıyla aktif limited şirket sayısı 753 bin 432, ticari işletme sayısı 715 bin 174, şube sayısı 195 bin 276, anonim şirket sayısı 122 bin 492, kooperatif sayısı 35 bin 190, kolektif şirket sayısı 10 bin 860, komandit şirket sayısı bin 783 olarak belirlendi.

genelinde martta aktif firma sayısı 1 milyon 834 bin 207, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 836 bin 551 oldu.

Son dakika: İhracatta sevindiren rakamlar

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mart ayı ticaret verileri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN