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Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında başlayan test sürüşleri havadan görüntülendi

hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı-Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattındaki çalışmalarda sona doğru gelinirken, güzergahta test lokomotiflerinin sürüşü başladı. Test lokomotiflerinin güzergah boyunca yaptığı denemeler havadan görüntülendi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 09:49
Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında başlayan test sürüşleri havadan görüntülendi

Sirkeci-Halkalı ve Söğütlüçeşme - Gebze arasındaki banliyö hatları, arası projesine entegrasyon için kapatılmıştı ardından çalışmalar başladı. Hatta çalışmalar sona doğru gelirken, 2018'in sonunda başlaması ile beklenen hatla ilgili bir ilk gerçekleşti. Hat boyunca test lokomotifleri denemelerine başladı. Raylar üzerinde ilerleyen lokomotifler testleri gerçekleştirerek, gerekli düzenlemeleri yapıyor. Marmaray'ın yapılması ile 'dan Pendik'e kadar gelen tren yolu Marmaray entegrasyonu sayesinde Halkalı'ya kadar uzatılması hedeflenen güzergahtaki çalışmaların son durumu ve lokomotiflerin test sürüşleri havadan görüntülendi. Görüntülerde, arasında devam eden banliyö tren hattında test treni güzergahı denetliyor. İşçiler ise bir yandan rayları dizmeye devam ederken bir yandan ise tren yoluna girilmemesi için çitleri örmeye devam ediyor. Güzergah üzerinde bulunan ve Marmara'ya kadar olan istasyonların büyük bir bölümü tamamlandı.
"2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz"

ÇALIŞMALAR 24 SAAT DEVAM EDİYOR

İstanbul'daki banliyö tren hattı çalışmalarının 24 saat aralıksız sürdüğünü ifaden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Ankara yüksek hızlı tren hattına entegre edilmesi için kapatılan, Halkalı Sirkeci arasında devam eden banliyö tren hattı ile ilgili "2018 sonuna kalmadan sistemin tamamını bitireceğiz. Her iki yakayı da Halkalı'dan Gebze'ye birbiri ile entegre edeceğiz" demişti.

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Halkalı-Sirkeci Banliyö hattında başlayan test sürüşleri havadan görüntülendi
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