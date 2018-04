Kanal İstanbul için özel kanun geliyor

Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ve yılın ilk yarısı ÇED süreci dahil tüm çalışmalarının tamamlanarak, ikinci yarısında ihale sürecinin başlatılması planlanan Kanal İstanbul için özel kanun hazırlanacak. Edinilen bilgilere göre, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kanal İstanbul'a ilişkin yapılacakların tek çatıda toplanması için bir yasa tasarısı hazırlıyor. Tüm dünyada yankı uyandıran ve deniz ticareti noktasında önemli bir adım olacak dev proje böylece hiçbir aksiliğe uğramadan tamamlanacak.

HER BAKANLIĞA GÖREV

?Kanal İstanbul kapsamında neredeyse her bakanlığa görev düşecek. Enerji nakil hatları ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çevre ve şehir düzenlemesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarihi buluntular ve turistik çalışmalarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, maliyeti ile ilgili Ekonomi ve Maliye bakanlıkları başta olmak üzere birçok bakanlık ve kamu kurumuna sorumluluklar yüklenecek. Bu kapsamda her kamu kurum ve kuruluşunun yapacaklarının belirlenmesi ve bunun koordineli şekilde yürütülmesi için bir yasa tasarısı hazırlanması için bakanlığa talimat verildiği öğrenildi. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı çalışmalarını başlatırken, çalışmaların ihalenin yapılacağı yılın ikinci yarısına yetiştirilerek, Bakanlar Kurulu'na sunulması hedefleniyor.

TRAFİK HACMİ ARTTI

?Kanal İstanbul'a neden gereksinim duyulduğuna ilişkin yapılan ön çalışmalarda da bakanlık önemli değerlendirmelerde bulundu. Türk Boğazları'nda trafik hacminin tehlikeli boyutlara ulaştığı kanaatine varıldı. Her yıl İstanbul Boğazı'ndan 50 bin, Süveyş Kanalı'ndan 17 bin, Panama Kanalı'ndan ise 13 bin 500 gemi geçiyor. Ayrıca İstanbul Boğazı'nda her gün 2 bin 500 deniz aracı iki yaka arasında git-gel yapıyor.

İNŞAATI 5 YILDA BİTECEK

Bakanlığın yaptığı ön çalışmada, Kanal İstanbul yapılmazsa İstanbul Boğazı'ndan geçecek gemi sayısındaki artış ve yaratacağı risklere de dikkat çekildi. Buna göre, 2030'da 65 bin, 2050'de 95 bin, 2070'te 115 bin geminin geçmesi öngörülüyor. 45 kilometre uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı- Terkos Gölü'nün doğusunu takip eden güzergâhın inşaatı 5 yılda tamamlanacak.