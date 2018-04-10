Çeyrek Altın bugün ne kadar? 10 Nisan Altın fiyatları burada...

Çeyrek altın bugün ne kadar? sorusu özellikle dün ve bugün vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizin kültüründe altına verilen önem oldukça fazladır. Altının sosyal değerleri arttırmada da derin bir işlevi vardır. Akrabalar arasında dostlar arasında aileler arasında düğün ve törenlerde altın alışverişi yapılarak sosyal değerler ayakta tutulur aynı şekilde Dolar ve Euro yerine yatırım olanakları açısından da altın tercih edilir.

Sabah.com.tr olarak 10 Nisan Salı altın fiyatlarını ayrıntılı inceledik. Altının ons fiyatı ise 1.335,75 $ olarak dikkat çekiyor.

ÇEYREK ALTIN

Alış fiyatı 280.76 TL olan çeyrek altının satış fiyatı ise 287.11 TL. Düne göre %0.93 oranında artış gösteren Çeyrek altın, Cumhuriyet altınından sonra en fazla artış gösteren altın türü oldu.

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı bugün 175,60 TL iken gram altın satış fiyatı ise 175,65 TL olarak dikkat çekiyor. Gram altının düne göre artış oranı ise %0.32.