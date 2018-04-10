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bugün ne kadar? 10 Nisan burada...

bireylerin gerek yatırım gerekse birikim açısından ilgilendirdiği için en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Altın fiyatları ne kadar? sorusu vatandaşların en çok yanıt aradığı konulardan biri. Haftanın ikinci iş günü olan 10 Nisan Salı günü günün ilk saatlerinde 175.5 lira ile rekor kırdı! Yeni yıla 158 lira civarında başlayan gram altının yükselişi devam ediyor. ise 280.76 liradan alınırken, 287.11 liradan satılıyor. Gram altın düne göre %0.41 oranında artarken, çeyrek altın ise %0.93 oranında artış gösterdi. Altın fiyatları konusundaki uzman yorumları ve tüm gelişmeler haberimizde.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:49
Çeyrek Altın bugün ne kadar? 10 Nisan Altın fiyatları burada...

bugün ne kadar? sorusu özellikle dün ve bugün vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizin kültüründe altına verilen önem oldukça fazladır. Altının sosyal değerleri arttırmada da derin bir işlevi vardır. Akrabalar arasında dostlar arasında aileler arasında düğün ve törenlerde altın alışverişi yapılarak sosyal değerler ayakta tutulur aynı şekilde Dolar ve Euro yerine yatırım olanakları açısından da altın tercih edilir.
Sabah.com.tr olarak 10 Nisan Salı nı ayrıntılı inceledik. Altının ons fiyatı ise 1.335,75 $ olarak dikkat çekiyor.

ÇEYREK ALTIN

Alış fiyatı 280.76 TL olan çeyrek altının satış fiyatı ise 287.11 TL. Düne göre %0.93 oranında artış gösteren Çeyrek altın, ndan sonra en fazla artış gösteren altın türü oldu.

GRAM ALTIN

alış fiyatı bugün 175,60 TL iken gram altın satış fiyatı ise 175,65 TL olarak dikkat çekiyor. Gram altının düne göre artış oranı ise %0.32.

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Çeyrek Altın bugün ne kadar? 10 Nisan Altın fiyatları burada...
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