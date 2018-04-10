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Uyarı grevleri hava ulaşımını vurdu

genelinde Alman Birleşik Hizmet İşleri Sendikası’nın (Ver.di) çağrısı üzerine bu gün yapılan "uyarı grevleri" nedeniyle hava ulaşımı başta olmak üzere çok sayıda hizmette aksaklıklar yaşandı. 800 uçuşu iptal etti. 90 bin yolcu grevden etkilendi

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 12:53
Uyarı grevleri hava ulaşımını vurdu

'nın Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen Havalimanlarında görevli çok sayıda kamu çalışanı, bu sabah grev sebebiyle işi bıraktı. Ancak söz konusu havalimanlarındaki seferler iptal olduğu için Leipzig, Hamburg ve Hannover havalimanları da grevden etkilendi. Alman hava yolu şirketi , uyarı grevi nedeniyle 800 seferin iptal edildiğini açıkladı. Seferlerin iptalinden yaklaşık 90 binin üzerinde yolcunun etkilendiği Lufthansa'nın dışında uçuş yapan diğer şirketlerin uçuşları da yer hizmetlerinin uyarı grevinde olmasında dolayı havaalanlarında uzun kuyruklar oluştu ve uçuşlarda saatlerce gecikme yaşandı.

SENDİKA TALEPLERİNİN KARŞILANMASINI İSTİYOR

Günlük bin 400 uçuş gerçekleştirilen 'nda uzun menzilli uçuşların inişine izin verilirken, kalkışlarda gecikmeler olacağı açıklandı. Uyarı grevi sabah 5'te başlayıp akşam 18'e kadar devam edecek. Frankfurt Havaalanı'nda yolcular uzun kuyruklar oluştururken, Ver.di sendikası üyeleri müzik eşliğinde taleplerini dile getirdi. Uyarı Grevinden Türk Hava Yolları'nın yolcuları etkilenmedi.

Alman Birleşik Hizmet İşleri Sendikası, kamu çalışanlarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turu öncesinde yaptığı uyarı grevleriyle işverene baskıyı artırmayı hedefliyor. Sendika, yaklaşık 2 milyon 300 bin kamu çalışanı için maaş ve ücretlere en az 200 euro olmak üzere yüzde 6 zam talep ediyor.

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Uyarı grevleri hava ulaşımını vurdu
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