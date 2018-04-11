Altın Fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek Altın ne kadar oldu? 11 Nisan altın fiyatları burada

Altın fiyatları vatandaşların birikim ve yatırım konusunda en çok takip ettiği parametrelerden biri hatta en önemlisi. Altın fiyatlarında bu hafta başlayan yükseliş artarak devam ediyor. Yılın ilk günlerine 158 TL civarında başlayan gram altının fiyatı 11 Nisan Çarşamba günü yani bugün tam 178.65 TL! Bu da altın konusunda yatırım yapacak bireylerin tercihlerinin değişmesine neden olabilir. Uzman yorumlarıyla birlikte detaylı altın fiyatları analizi her zaman olduğu gibi bugün de sabah.com.tr'de.

Kuşkusuz altın kültürümüzün en önemli simgelerinden biridir. Toplumsal hafıza ve sosyal alışkanlıklar o toplumun kültürünü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın oldukça önemlidir. Dolar ve Euro'dan önce yatırım aracı olarak yastık altı altınları tercih edilir. Ayrıca düğün, nişan ve sünnet törenlerinde de sosyal dayanışmayı güçlendiren altın, en çok armağan edilen nesnedir. Düğünlerde takılan takılar karşılıklı olduğu için toplumsal birleşmeyi de içerir.

11 NİSAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın, çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alır. Bu da gram altın fiyatlarının vatandaş tarafından merak edilmesine neden olur. Bugün gram altın alış fiyatı 178.63 lirayken gram altın satış fiyatı da 178.65 lira.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın şüphesiz altın türleri arasında yatırım aracı olarak kullanılması ve düğün gibi törenlerde takılarda ilk tercih olması nedeniyle en çok kullanılan, tercih edilen altın türüdür. Çeyrek altın fiyatı düne göre %1.86 artış göstererek 283,34 liradan alınırken, 289,74 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatları göz önüne alındığında yarım altının alış fiyatının bugün 564,90 lira olduğu, satış fiyatının ise 579,48 lira olduğu ifade ediliyor. Yarım altın fiyatlarında da %1.86'lık bir artış söz konusu.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 1.051,77 liradan alınırken, 1.077,95 liradan satılıyor. Tam altın artış oranı da yine %1.86...

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını bugün düne göre oranlandığında yükseliş hızı en fazla olan altın türü olarak dikkat çekiyor. 11 Nisan Çarşamba günü 1.179,00 TL'den alınan Cumhuriyet altını, 1.187,00 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altınının artış oranı %2.68!

ATA ALTIN

Ata altın bugün 1.168,76 liradan alınırken, 1.197,94 liradan satılıyor.

Altın fiyatları dolar endeksinin iki haftanın en düşük seviyelerinde yatay seyir izlemesi ve jeopolitik endişelerle bir haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artıda 1,340.64 dolarda bulunuyor.