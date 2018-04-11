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İthal eşya siparişlerine vergi düzenlemesi

Son dakika haberi... bir kişiye gelen bedeli gönderi başına toplam 22 yu geçmeyen eşya ile 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayınlar gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 12:41 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 12:43
İthal eşya siparişlerine vergi düzenlemesi

Bakanlar Kurulunun, "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı", 'de yayımlandı.

Buna göre, bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bedeli gönderi başına toplam 22 yu geçmeyen eşya ile 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayına muafiyet tanınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayınlar gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Söz konusu karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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İthal eşya siparişlerine vergi düzenlemesi
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