İthal eşya siparişlerine vergi düzenlemesi

Bakanlar Kurulunun, "4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bedeli gönderi başına toplam 22 avroyu geçmeyen eşya ile 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayına muafiyet tanınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim veya bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen veya bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayınlar gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Söz konusu karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.