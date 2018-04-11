Konut ve otomobilde asker ve polise özel kampanya

Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, düşük ve orta gelirli kişilerin ev ve konut sahibi olmalarına fırsat veren bir sistem oluşturduklarının altını çizerek, askere ve polise özel kampanya başlattığını belirtti.

PEŞİNATA YÜZDE 20 ORGANİZASYON İNDİRİMİ

Üstün, "Uyguladığımız sistem, dayanışma ve güvene dayalı finansman sistemidir. Biz 27 yılı aşan tecrübemizle, müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bizlerin can ve mal güvenliği için fedakârca çalışan özveri dolu asker ve polis kardeşlerimiz için başlattığımız kısa süreli kampanyamızda yüzde 10 peşinata kadar yüzde 10 organizasyon indirimi, yüzde 10 üzeri peşinata ise yüzde 20 organizasyon indirimi uygulayacağız.

10 aya yakın erken teslimat fırsatı sunuyoruz" bilgisini verdi.

KAMPANYA 15 NİSAN'DA SONA ERİYOR

Dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yaptıklarını hatırlatan Üstün, kampanyayı özellikle Polis Haftası'na denk getirdiklerini de ifade ederek, "Eminevim Elbirliği Sistemi, iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem, düşük ve orta gelirli olup konut ve araç sahibi olmak isteyen veya yatırım yapmayı hedefleyen kişilerin, ev ve konut sahibi olmalarına fırsat veren köklü bir sistemdir. Bu sistem ile kişiler tüm Türkiye'de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak. Kampanyamızı özellikle Polis Haftası'na denk getirmek istedik" şeklinde konuştu.

Kampanyanın 15 Nisan 2018 itibariyle sona ereceği bildirildi.