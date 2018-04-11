Almanya Türkiye’de yatırımcı avına çıktı

Almanya'nın Mecklenburg Vorpommern eyaleti, Bursalı iş adamlarına tanıtıldı. DOSABSİAD tarafından organize edilen toplantıya Almanya Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Stefan Rudolph ile Mecklenburg Vorpommern eyaletinde ticari faaliyetlerde bulunan Türk iş adamları ve yatırım uzmanları katıldı. Türkiye ve Mecklenburg Vorpommern eyaleti arasındaki ticari ilişkilerin görüşüldüğü toplantıda, Türk girişimcilere bölgedeki ticari avantajlar anlatıldı.

Toplantıda konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk, Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaret hacminin 35 milyon dolar düzeyinde olduğunu söyledi. Almanya'nın Türkiye'nin dış ticaretindeki en önemli partner olduğuna dikkat çeken Öztürk,"Bu yılın ilk 2 ayı itibariyle hem ihracatta hem ithalatta Almanya ilk sırada yer almaktadır. Almanya 3,5 milyonu aşan vatandaşımıza ev sahipliği yapmanın yanında Türk ihracatının da en büyük pazarı konumundadır. Türkiye ihracatında Almanya'nın payı yüzde 9,8 olurken, Almanya Türkiye ithalatında yüzde 10,8 pay aldı. Almanya ile Türkiye arasındaki tarihi siyasi, sosyal, kültürel ilişkilerin tamamı iki ülke arasındaki dış ticaret rakamlarına da olumlu bir şekilde yansıdı. İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin toplamı 35 milyon dolar düzeyindedir" dedi.

TÜRK GİRİŞİMCİLERE YÜZDE 50'LİK MALİYET DESTEĞİ

Toplantıda Bursalı iş adamlarına Mecklenburg Vorpommern eyaletini tanıtan Almanya Ekonomi, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Stefan Rudolph ise, Türk girişimciler tarafından bölgede yapılan yatırımlara yüzde 50 oranında maliyet desteği verdiklerini belirtti. Bir sene önce geldiği Bursa'da çok şeyin değiştiğini gözlemlediğini anlatan Rudolph, "İstanbul'dan Bursa'ya gelirken alt yapı inanılmaz gelişim göstermiş. Köprüleriniz, yollarınız inanılmaz. Demek ki Türkiye'de çok zeki mühendisler var. Bu kadar kısa zamanda bu eserler yapılmış" dedi.

Almanya ve Türkiye'yi nüfus yoğunluğu bakımından da karşılaştıran Rudolph, "Almanya'da metrekare başına 267 kişi düşüyor. Nüfus yoğunluğundan dolayı alt yapı olarak zorluklar var, sizin burada başarılı örnekleriniz var. Benim eyaletimde bu sayı 69. Bizim ülkemizde yatırım yaparsanız elverişli alanlar bulacaksınız" diye konuştu.

2018 TURİZM AÇISINDAN UMUT VERİCİ

Türkiye'deki genç nüfusun Türkiye kadar Almanya için de önemli olduğuna vurgu yapan Rudolph, "Türkiye'de ortalama yaş 28, Almanya'da ise 44. Türkiye'de her 4 kişiden birinin 15 yaşından küçük, Almanya'da ise her 5 kişiden birinin 65 yaş üzeri olduğunu düşünürsek bizim için ekonomik anlamda çok büyük bir avantaj olarak görüyorum" dedi.

Türkiye ile Almanya arasındaki turizm ilişkilerine de değinen Rudolph, son 3 yıla oranla 2018 ön rezervasyonlarına bakıldığında kötü giden trendin değiştiğini belirterek, "2015-2017 yıllarını kıyaslarsak yüzde 37'lik bir düşüş görülüyor. Almanya tarafında da yüzde 8'lik bir konaklama düşüşü mevcut. 2018 ön rezervasyon verileri ise trendlerin değiştiğini gösteriyor. Daha çok Alman Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Birlikte çalışıp güzel işler yapabiliriz. Güzel yemeklerimiz, yemekleriniz var. İlk defa şalgam suyunu burada içtim. Dönünce anlatacağım. Mutlaka bir Türk şirketi benim ülkemde bu ürünü pazarlamalı" dedi.

TÜRK YATIRIMCIYA TAM DESTEK

Tekstil sanayiinde Türkiye'ye oranla oldukça geride olduklarını ifade eden Stefan Rudolph, Türk girişimcileri Mecklenburg Vorpommern eyaletinde yatırım yapmaya davet etti. Mayıs ayından itibaren Antalya'dan bölgeye direkt uçuşların başlayabileceğini belirten Rudolph, "Çok kalifiye elemanlarımız, çok yetenekli üniversitelerimiz var. Yalın üretim yapıyoruz. Bizimle çalıştığınızda bunlardan faydalanacaksınız. Mecklenburg Vorpommern eyaletinde yatırıma göre yüzde 10 ile yüzde 40 destek var. 10 euro yatırdığınızda 4 eurosunu biz karşılıyoruz. Proje desteği veriyoruz. Maliyetlerin yüzde 50'sini veriyoruz. Bizim bölgemizde şirketiniz varsa, yüzde 80 kredi araçlarını size sağlıyoruz" diye konuştu.

Toplantının sonunda Mecklenburg Vorpommern eyaletinde ticari faaliyetlerde bulunan Türk girişimcilere rozet takıldı.