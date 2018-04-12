Motorine bir zam daha bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul'da ortalama 5,54 liradan 5,67 liraya, Ankara'da 5,51 liradan 5,64 liraya, İzmir'de ise 5,50 liradan 5,63 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Motorin fiyatlarına dün de 17 kuruş zam yapılmıştı.