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Motorine bir daha bekleniyor

Son dakika gelişmesi... Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş bekleniyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 09:42
Motorine bir zam daha bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş beklendiğini duyurdu. Zammın ardından motorin litre satış fiyatları 'da ortalama 5,54 liradan 5,67 liraya, 'da 5,51 liradan 5,64 liraya, 'de ise 5,50 liradan 5,63 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Motorin fiyatlarına dün de 17 kuruş zam yapılmıştı.

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Motorine bir zam daha bekleniyor
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