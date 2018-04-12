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Türk lojistik devi Danimarkalı şirkete satıldı

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi , 'yu 950 milyon euro'ya satın aldığını duyurdu. 1994 yılında kurulan UN Ro-Ro, 2007 yılında dünyanın önde gelen fon şirketlerinden 'ye 910 milyon Euro bedelle satılmıştı. UN Ro-Ro'yu satın alan Danimarkalı şirket ise 1866 yılında kurulmuş.

REUTERS Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.4.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 10:01
Türk lojistik devi Danimarkalı şirkete satıldı

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi A/S özel sermaye fonu Actera ve Esas Holding'in neredeyse tamamına sahip olduğu U.N. Ro-Ro'nun yüzde 98.8'ini, finansal borçlar düşüldükten sonra 950 milyon euro hisse değeri üzerinden satın aldı.

U.N. Ro-Ro Mart ayında hisselerinin yüzde 57.7'sinin halka arzına yönelik taslak izahname yayımlamıştı. Şirkette Actera ve Esas Holding'in toplam yüzde 98.8 payı bulunuyordu.

SATIN ALMA İŞLEMLERİ HAZİRAN AYINDA TAMAMLANACAK

DFDS tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre satın almanın Haziran ayında tamamlanması bekleniyor. Şirket, U.N. Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor.

DFDS'nin CEO'su Niels Smedegaard "U.N. Ro-Ro'nun satın alınmasıyla, operasyonel olarak 'ya benzeyen Avrupa'nın en cazip taşıma pazarlarından birine girmiş bulunuyoruz" dedi.

U.N. Ro-Ro'nun CEO'su Selçuk Boztepe, "Yeni hissedarımızın getirdiği uzmanlığın, kombine ağ yeteneklerinin ve mali gücün U.N. Ro-Ro'ya Türk ihracatçılarının ve uluslararası lojistik şirketlerinin rekabet gücünü artırmasını sağlayacağından eminim" dedi.

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UN Ro-Ro'nun temeli 1994 yılında atıldı.

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Türk lojistik devi Danimarkalı şirkete satıldı
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