Türk lojistik devi Danimarkalı şirkete satıldı

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS A/S özel sermaye fonu Actera ve Esas Holding'in neredeyse tamamına sahip olduğu U.N. Ro-Ro'nun yüzde 98.8'ini, finansal borçlar düşüldükten sonra 950 milyon euro hisse değeri üzerinden satın aldı.

U.N. Ro-Ro Mart ayında hisselerinin yüzde 57.7'sinin halka arzına yönelik taslak izahname yayımlamıştı. Şirkette Actera ve Esas Holding'in toplam yüzde 98.8 payı bulunuyordu.

SATIN ALMA İŞLEMLERİ HAZİRAN AYINDA TAMAMLANACAK

DFDS tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre satın almanın Haziran ayında tamamlanması bekleniyor. Şirket, U.N. Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor.

DFDS'nin CEO'su Niels Smedegaard "U.N. Ro-Ro'nun satın alınmasıyla, operasyonel olarak Kuzey Avrupa'ya benzeyen Avrupa'nın en cazip taşıma pazarlarından birine girmiş bulunuyoruz" dedi.

U.N. Ro-Ro'nun CEO'su Selçuk Boztepe, "Yeni hissedarımızın getirdiği uzmanlığın, kombine ağ yeteneklerinin ve mali gücün U.N. Ro-Ro'ya Türk ihracatçılarının ve uluslararası lojistik şirketlerinin rekabet gücünü artırmasını sağlayacağından eminim" dedi.

12 GEMİDEN OLUŞAN FİLO

UN Ro-Ro'nun temeli 1994 yılında atıldı.