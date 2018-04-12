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Zincir marketlere 'tatil' geliyor

Zincir marketlerin haftada bir gün kapanması önerisine Tüfenkci’den destek geldi. Tüfenkci “Bir araya gelebilirseniz, yasal düzenlemeye ihtiyaç kalmadan deklare edebilirsiniz” dedi.

Giriş Tarihi: 12.4.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 10:30
Zincir marketlere 'tatil' geliyor
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Cirolarının düşmesi nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ifade eden , çapına yayılmış zincir marketlerle ilgili çeşitli yasal düzenlemeler isterken, bu talebe hükümet cephesinden olumlu sinyaller gelmeye başladı.

Geçen hafta Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından zincir marketlerin haftada bir gün tatill yapmasına ilişkin öneriye Gümrük ve Bülent Tüfenkci destek verdi.

HAFTADA BİR GÜN TATİL KONUSU GÜNDEME GETİRİLDİ

TBF tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve 'nda konuşan Tüfenkci, "Perakendeciler Konseyi haftada bir ilgili böyle bir karar alırsa bununla ilgili adımları atabiliriz. Eğer sizler bir araya gelebilirseniz hiçbir yasal düzenlemeye ihtiyaç kalmadan kararla bunu deklare edebilirsiniz. Çünkü sektör sadece bir kesimden oluşmuyor, geniş kesimleri etkileyecek bir düzenlemeden bahsediyoruz. Onun için kamuoyunda ve sektör içinde yeterince tartışıldıktan sonra adım atmamız lazım. Sektörün de bunu iyi tartışması lazım. Aksi takdirde yaptığımız düzenlemeyi 6 ay sonra tekrar gözden geçirme ihtiyacı duyabiliriz" diye konuştu.

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Zincir marketlere 'tatil' geliyor
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