10 adet daha yüksek hızlı tren geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), açtığı yüksek hızlı tren ihalesinde en uygun teklifi vermiş olan Siemens ile on adet Velaro yüksek hızlı tren için sözleşme imzaladı.

340 MİLYON EURO

Sözleşme bedeli yaklaşık 340 milyon euro olup, üç yıl süreyle trenlerin bakım, onarım ve temizlik işlerini de içeriyor. Bu sözleşme ile Türkiye Velaro filosundaki tren sayısı 17'ye çıkacak.

YÜZDE 99 EMRE AMADE ÇALIŞIYOR

Konuyla ilgili görüş bildiren Siemens Ulaşım Sistemleri Bölümü CEO'su Sabrina Soussan, "Velaro ailemiz büyümeye ve eşsiz başarı hikayesinde yeni sayfalar açmaya devam etmektedir. Velaro, kapasitesi ve konforu sayesinde, yüksek hızlı trenler için bir kıstas olmayı sürdürmektedir. Tren, tüm güçlü özelliklerini Türkiye'de tam olarak kullanabilmektedir ve bunu halihazırda günlük işletimde kanıtlamıştır. Amiral gemisi konumundaki bu trenimiz, burada yüzde 99 emre amadelik oranı ile çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

8 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Uluslararası pazar için geliştirilen Velaro trenleri ve şu anda İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, Rusya, Çin, Türkiye ve en son olarak da Hollanda'da faaliyet gösteriyor.