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li ci 3 günlük tatiline hazırlanıyor

’ın pazartesi gününe gelmesi nedeniyle hafta sonu tatiliyle birleşen 3 günlük tatil ’yi tatil yapmak isteyenlerin ilgi merkezi haline çevirdi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 12:06
Kuzey Egeli turizmci 3 günlük 23 Nisan tatiline hazırlanıyor

Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, 'nin , Ezine ve 'in Dikili ilçeleri 3 günlük tatili ile sezonunu erken açmaya hazırlanıyor. Otellerde doluluk oranları yüzde 75'lerde seyrederken, önümüzdeki hafta rezervasyonlarda artış bekleniyor. Kazdağları, termal tesisleri ve sahilleri ile dikkatleri bu kısa tatilde de çeken , ve uçuşları yanı sıra kolay ulaşımı ile tatilcilerin tercihi oluyor.

"DOLULUK ORANLARI YÜZDE 70-75 DOLAYLARINDA"

3 günlük kısa tatili değerlendiren Edremit Belediyesi'nin termal turizm işletmesi Genel Müdürü İbrahim Yakın, "Ocak ve şubat ayları yoğun geçti, kaplıca oteli olduğumuzdan dolayı. Mart ayı geçen senenin biraz üstünde. Nisan ayında biraz daha hareket gözleniyor. Gezi gruplarımız başladı. Dolayısıyla buna bağlı olarak 23 Nisan'da 3 gün tatil olmasından dolayı doluluklarımız şu an itibariyle yüzde 70-75 dolayında seyrediyor" dedi.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz ise, "20 Nisan akşamı başlıyor tatil. Bu 23 Nisan dönemlerinde 3 günlük tatiller genelde bizim grupların daha çok rağbet gösterdiği bir tatil konsepti. Özellikle Çanakkale Şehitlik Turları ile birleştiğinde iki gün yoğunluk yaşıyoruz. 21 ve 22'inde otellerimizin hemen hemen büyük bir kısmı rezervasyon aldı. Aynı zamanda bölgemizdeki termal oteller bu süreçte günübirlikçilerden faydalanıyor" dedi.

Turizm işletmeleri ve oteller ise 3 günlük tatil öncesi son hazırlıklarını yoğun bir şekilde yapıyorlar.

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Kuzey Egeli turizmci 3 günlük 23 Nisan tatiline hazırlanıyor
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