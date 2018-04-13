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sorma devri bitiyor

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Anne kızlık soyadı sorma devri bitiyor
Turkcell Global Bilgi, ses biyometri teknolojisini devreye alıyor. Genel Müdürü Çağatay Aynur, "Müşteri temsilcisi sizi , en son kullandığınız cihaz gibi sorularla güvenlik kontrolünden geçiriyor. Bu süreyi azaltmak ve müşterilere hızlı hizmet sunabilmek için ses biyometrisini bu sene devreye alacağız" dedi. Bu teknolojinin önemli kolaylık sağlayacağını kaydeden Aynur, "Ses biyometrisi siz normal konuşurken, probleminizi anlatırken, sizin kim olduğunuzu tespit ediyor. Anne kızlık soyadı gibi sorulardan kurtulacağız" diye konuştu.
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Anne kızlık soyadı sorma devri bitiyor
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