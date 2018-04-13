Anne kızlık soyadı sorma devri bitiyor

Turkcell Global Bilgi,
ses biyometri teknolojisini
devreye alıyor.
Genel Müdürü Çağatay Aynur,
"Müşteri temsilcisi
sizi anne kızlık soyadı
,
en son kullandığınız cihaz
gibi sorularla güvenlik
kontrolünden geçiriyor.
Bu süreyi azaltmak
ve müşterilere hızlı hizmet
sunabilmek için ses biyometrisini
bu sene devreye alacağız" dedi. Bu
teknolojinin önemli kolaylık sağlayacağını
kaydeden Aynur, "Ses biyometrisi
siz normal konuşurken, probleminizi
anlatırken, sizin kim olduğunuzu tespit
ediyor. Anne kızlık soyadı gibi sorulardan
kurtulacağız" diye konuştu.