Altın Fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek Altın ne kadar oldu? 16 Nisan güncel altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? sorusu birikim ve yatırım konusunda araştırmalar yapan vatandaşların yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. Toplumun ortak hafızası, alışkanlıkları ve adetleri kültürü oluşturur. Toplumumuzun kültüründe de altının değeri oldukça büyüktür. Altın, düğünlerde, törenlerde, nişanlarda sosyal dayanışmayı sağladığı gibi yeni evlenenlere takdim edilen armağanlar arasında ilk sırada yer alır. Bununla birlikte yine altın, Dolar ve Euro'dan farklı olarak en çok kullanılan yatırım aracıdır. 16 Nisan Pazartesi altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorularının yanıtları burada ayrıca yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, ata altın fiyatlarını da haberimizden öğrenebilirsiniz.

16 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın bilindiği gibi çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alır. Gram altın haftanın ilk iş günü olan 16 Nisan Pazartesi sabahı 177.40 TL'den alınırken 177.42 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın toplumumuzda küçük altın adıyla da bilinir. Çeyrek altın en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında ilk sıradadır. Düğünlerde, nişanlarda hediye edilen altın çeşidi çeyrek altındır. Ayrıca yastık altı altınları olarak değerlendirilen birikimler de çeyrek altın olarak biriktirilir.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 16 Nisan Pazartesi günü 569,38 TL'den alınırken, 584,07 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken, 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını bugün 1.179,00 TL'den alınırken, 1.191,00 TL'den satılıyor.

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

Ata altın bugün 1.178,03 TL'den alınırken, 1.207,44 TL'den satılıyor.

REUTERS'e göre Altın ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı sonrası güvenli liman alımlarıyla değer kazandı, ancak saldırının devamı gelmeyeceği beklentisi kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı güne kayıpla başladıktan sonra yüzde 0.2 artıda 1,347.84 dolarda bulunuyor.

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