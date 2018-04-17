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Bakanı Enerji Dönüşüm Diyaloğu konferasında konuştu

Bakanı , Enerji Dönüşüm Diyaloğu konferansında önemli açıklamlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 15:30
Enerji Bakanı Berat Albayrak Enerji Dönüşüm Diyaloğu konferasında konuştu

İşte Bakanı 'ın konuşmasından satır başları;

Dünyada çok hızlı bir değişim var. Üreticilerin tüketici tüketicilerin üretici olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü dünya çok farklı sınamalarla karşı karşıya olduğu gerçekle teknoloji bizlere çok şeyler sunuyor. Maliyetler düştü, teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bu yüzden çok farklı bir süreçle karşı karşıyayız.

"YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖNCÜ ÜLKELERDEN BİRİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Enerjide kaynak çeşitliliği anlamında da rekabetçi olunmalı. Yenilenebilir enerjide öncü ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Enerji Bakanı Berat Albayrak Enerji Dönüşüm Diyaloğu konferasında konuştu
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