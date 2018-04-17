Güçlü büyümeye devam

Türkiye
, jeopolitik gelişmelere ve küresel saldırılara rağmen üretimde hız kesmiyor. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi, Türkiye'nin büyüme ivmesini 2018 yılına da taşıdığını gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK
) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ve arındırılmamış sanayi üretimi şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 arttı. Bir önceki aya göre yüzde 0.2 azaldı. Ocakta sanayi üretimi arındırılmamış olarak yüzde 12.9 yükselmişti. BÜYÜME % 7.5 OLUR
Ekonomistler şubat verisinin de güçlü gelmesinin ilk çeyrek büyümesiyle ilgili net resmi ortaya çıkardığını belirtiyor. Hesaplamalara göre, martta sanayi üretiminde yıllık artış dahi olsa ilk çeyrek üretim artışı yüzde 7.2 seviyesini bulacak. Böylelikle, ilk çeyrekte büyüme oranının yüzde 7-7.5 seviyelerine yaklaşabileceği vurgulanıyor. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, şubatta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 2.7 ile sermaye malı sektöründe, en fazla azalış yüzde 2.4 ise dayanıklı tüketimde görüldü. KOMPOZİSYON İÇİN OLUMLU İŞARETLER
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, büyümenin kompozisyonuna dair olumlu işaretler olduğunu belirterek, "İlk iki ayda sanayi üretimi artışı ortalama yüzde 11'i buldu. Bu geçen yılın aynı dönemindeki oranın yaklaşık 3 katı" dedi. TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ARTIYOR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Sevindirici bir gelişme de ülkemizin artık daha yüksek teknoloji ürünler üretme eğiliminde olmasıdır. En yüksek üretim artışını yüksek teknolojili ürünler gerçekleştirmiştir" dedi.