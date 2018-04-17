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ta çifte formül

5 milyon ye için umutlar bitmedi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak için gözünü Meclis’e çevirirken, Türkiye Emekliler Derneği de konuyu AİHM’e taşıdı

Giriş Tarihi: 17.4.2018
İntibakta çifte formül
Milyonlarca ye için yargı süreci tamamlandı ancak umutlar sürüyor. , intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler intibak için gözünü Meclis'e çevirirken, Türkiye Emekliler Derneği de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.

YENİDEN HESAPLANACAK
İntibak için yasal düzenleme yapılması halinde, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak. İlk intibakta, 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşında 50 ile 355 lira arasında artışlar yapılmıştı. Yeni intibakta da artışlar bu seviyede olabilecek. Bir yandan yasa çıkması için milletvekillerine çağrıda bulunan, bir yandan da iç hukuk yolları tükendiğinden konuyu AİHM'e taşıyan Türkiye Emekliler Derneği de intibak düzenlemesinin 4 ile 5 milyon arasında emekliyi ilgilendirdiğini belirtiyor.

TELEFON YAĞIYOR
Emekliler, 2000 öncesi için yapılan intibak düzenlemesinin kendilerini umutlandırdığını vurgulayarak, şunları söylüyor: "Sonra emekli olanlara da intibak zammı beklentisi taşıyoruz. Milletvekillerinden bir an önce intibak için yasa tasarısı hazırlamalarını ve Meclis'e taşımalarını bekliyoruz. 2000'den önce emekli olanların maaşı aynı şartlara sahip de olsak bizden yüksek. Bizler için de intibak düzenlemesi şart."
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İntibakta çifte formül
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