Çeyrek Altın Fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 20 Nisan 2018 Gram ve Çeyrek Altın fiyatları...

Altın fiyatları araştırmalarını Google üzerinden sürdüren bireyler, geçen hafta ile bu hafta arasında altın fiyatlarındaki farkı tahlil ediyor. Kapalıçarşı'daki piyasaların son durumuna göre analizleri inceleyerek yatırım rollerini belirleyecek vatadandaşların yanıt aradığı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorularının yanıtlarını özel olarak derledik. Gram altın fiyatları, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları haberimizde.

Çeyrek altın denildiğinde akla ilk düğün törenleri gelir. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki toplumun yazılı olmayan kuralları, alışkanlıkları ve ortak hafızası o toplumun kültürünü oluşturmaktadır. Kültür toplumun üstündeki en temel kalkandır. Bizim kültürümüzde de altın oldukça değerlidir. Düğünlerde, nişanlarda, sünnet törenlerinde yeni hane kuranlara altın armağan edilir, bu gelenek sosyal dayanışmayı arttırdığı gibi aynı zamanda altının rolünü de yükseltir. Armağan olarak takı takılması sosyal alış verişi de canlandırır.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (20 NİSAN)

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, biraz önce bahsettiğimiz nedenlerden dolayı çeyrek altınla birlikte en çok talep edilen altın çeşitleri arasında yer alıyor. Çeyrek altın alarak bütçelerini sarsmak istemeyen vatandaşlar gram altına yönelebiliyor. Gram altın haftanın son iş günü olan 20 Nisan Cuma günü 174,85 TL'den alınırken, 174,89 TL'ye satılıyor. Düne göre artış oranı ise %0.01.