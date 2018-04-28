Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

ve askeri uçak üretecek

ile 'nın birlikte ortak üretim yapacağı An-188 tipi askeri nakliye uçağının projesi, 'da tanıtıldı.

Giriş Tarihi: 28.4.2018 08:08 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 08:47
Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek
Antalya'da düzenlenen 'da gözler An-188 tipi askeri uçağın projesindeydi. 2 yıl önce başlanan projenin tanıtımı büyük ilgi gördü. Proje kapsamında ve ortak çalışacak.

YOL HARİTASI GELİŞTİRİLDİ

Ukrayna'nın devlet uçak üretim şirketi Antonov'un Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu anda yeni uçağın uygulama projelerinin üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Şirketin yayınladığı metinde, Türkiye'de düzenlenen Eurasia Airshow fuarında Türk-Ukrayna projesi An-188'in bugün basın mensuplarına tanıtıldığı ifade edildi.

2 YIL ÖNCE BAŞLANDI

Antonov Başkan vekili Aleksandr Los, bu program üzerindeki çalışmaların Türkiye'nin girişimiyle yaklaşık 2 yıl önce başladığı, bir dizi memorandum imzalandığı ve yol haritasının geliştirildiği bilgisini verdi.

Antalya'da düzenlenen fuarda yeni uçağın üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtildi. İki ülke arasında devam eden çalışmaların olumlu sonuç vereceği dile getirildi.

Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN