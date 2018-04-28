Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

Antalya 'da düzenlenen Eurasia Airshow 'da gözler An-188 tipi askeri uçağın projesindeydi. 2 yıl önce başlanan projenin tanıtımı büyük ilgi gördü. Proje kapsamında Türkiye ve Ukrayna ortak çalışacak.

YOL HARİTASI GELİŞTİRİLDİ

Ukrayna'nın devlet uçak üretim şirketi Antonov'un Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu anda yeni uçağın uygulama projelerinin üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Şirketin yayınladığı metinde, Türkiye'de düzenlenen Eurasia Airshow fuarında Türk-Ukrayna projesi An-188'in bugün basın mensuplarına tanıtıldığı ifade edildi.

2 YIL ÖNCE BAŞLANDI

Antonov Başkan vekili Aleksandr Los, bu program üzerindeki çalışmaların Türkiye'nin girişimiyle yaklaşık 2 yıl önce başladığı, bir dizi memorandum imzalandığı ve yol haritasının geliştirildiği bilgisini verdi.

Antalya'da düzenlenen fuarda yeni uçağın üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtildi. İki ülke arasında devam eden çalışmaların olumlu sonuç vereceği dile getirildi.