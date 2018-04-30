Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > 1 liralık ekmeği 75 kuruşa satmıştı! Karar çıktı...

1 liralık ekmeği 75 kuruşa satmıştı! Karar çıktı...

'da fırın ve marketlerde 1 lira olan ekmeği 75 kuruştan satarak haksız rekabete yol açtığı öne sürülen market işletmecisi hakkındaki dava karara bağlandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 14:33
1 liralık ekmeği 75 kuruşa satmıştı! Karar çıktı...

Ekmek Üreticileri FederasyoAntalyalya Şubesi, fırın ve marketlerde 1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa tüketiciye sunarak haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Kepez ilçesi TeomanPaşa Mahallesi'nde market işletmecisi Ragıp Şahin hakkında dava açtı.

3. görülen davada, dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, ekmeğin ortalama maliyetinin 87 kuruş olduğu ve bu fiyatın altında satılmasının uygun olmadığı bildirildi.

Bunun üzerine mahkeme, "Davalının ekmeği ortalama maliyet fiyatı altında satış yapmaktan ibaret eyleminin, haksız rekabet olduğunun tespiti ve haksız rekabetin menine" karar verdi. Kararda istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Ekmek Üreticileri Derneği Antalya Şubesi Başkanı Kenan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak üyelerini korumak için belirlenen fiyatın altında ekmek satışı yapan yerler hakkında haksız rekabete neden oldukları gerekçesiyle yargıya başvurduklarını belirtti.

Fırınların ve marketlerin ekmeği maliyetin altında satış yapmalarını yasak olduğunu vurgulayan Tatlı, şunları söyledi:

"Devletin belirlediği bir rayiç bedel var. Bu fiyatın altında satış yapanlar komşu esnafı zarara uğratıyor. Uyarılarımıza rağmen bazıları adeta meydan okur gibi bildiklerini okumaya devam ediyor. Bu nedenle dava açmak zorunda kaldık. Mahkemenin verdiği kararı memnuniyetle karşıladık."

GÜNDE ORTALAMA BİN 200 EKMEK

Market işletmecisi Şahin ise Kepez ilçesinde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara ucuz etmek yedirmek için mücadele ettiğini savunarak, "Fırıncılarla görüşüp en uygun fiyat olan 50-55 kuruşa ekmeği alıyorum. Üzerine karımı da koyarak 75 kuruşa satıyorum. Karımdan feragat ediyor olmama rağmen bu fiyat beni kurtarıyor." dedi.

ortalama bin 200 ekmek sattığını, zaman zaman fırınlara kendisine "ekmek satmasınlar'" diye baskı uygulandığını öne süren Şahin, şöyle devam etti:

"Ekmeği Antalya'dan alıyorum, başka bir ilden getirmiyorum ki. Bilirkişiyi 'dan seçiyorlar. Ankara'daki maliyetle buradaki aynı değil. Nasıl haksız rekabete yol açtığımı anlayabilmiş değilim. Ekmeği tekelleştirmek istiyorlar. Hukuki mücadeleye devam edeceğim."

Şahin'in avukatı Şaziye Şahin ise mahkemenin aleyhlerinde verdiği kararla ilgili bir üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulunacaklarını söyledi.

Serbest piyasa ekonomisi şartları içinde ekmeğin taban fiyatının belirlenemeyeceğini savunan avukat Şahin, ortalama maliyet iddiasının doğru olmayacağını, fır��nın üretim miktarı, çalıştırdığı işçi sayısı ve ödediği kira gibi giderlerin işletmelere göre farklılık gösterebileceğine savundu.

Antalya Fırıncılar Odası yetkilileri ise söz konusu market sahibine veya diğer marketlere 1 liranın altında ekmek satmamalarına ilişkin baskı uygulamadıklarını bildirdi.

Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1 liralık ekmeği 75 kuruşa satmıştı! Karar çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN