60 liraya et alana afiyet olsun

BUGÜN NELER OLDU

Et ve Süt Kurumu'nun zincir marketlere ucuz ve uygun fiyata et satışına ilişkin konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi. Et fiyatlarını dengede tutmak amacıyla et satışı yaptıklarını anımsatan Fakıbaba, "29-30 liraya et satıyorum, satmaya da devam edeceğim. Ben gider 29 liralık yerden alırım, başkası 60 liraya et yiyorsa yesin, afiyet olsun" diye konuştu.Ramazanı ve Kurban Bayramı'nı fırsata dönüştürmek isteyen üreticilere izin vermeyeceklerini belirten Fakıbaba, "Et ithal etmek istemiyoruz. Et ithalatı geçici sadece piyasayı regüle etmek ve insanların ihtiyacını karşılamak için yapılıyor" dedi. Bakan Fakıbaba , terörün sona ermesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'nun yeniden hayvancılığın merkezi olacağını belirtti.Ateşisöndürmek ve dar gelirli vatandaşa et temin etmek için ithalat yaptıklarının altını çizen Fakıbaba, ucuz et satılan yerlerin sayısının da artırılabileceği mesajını verdi. Bakanlık olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Fakıbaba, "Kırsalda kalkınma olmadan şehirlerde, Türkiye'de kalkınma olmaz" dedi. Hükümetin de bunun bilincinde olduğunu ifade eden Fakıbaba, bir yandan da kırsalı kalkındıracaklarını ifade etti.