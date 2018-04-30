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60 liraya et alana afiyet olsun

Gıda, ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, “29-30 liraya et satıyorum, satmaya da devam edeceğim. Ben gider 29 liralık yerden alırım, başkası 60 liraya et yiyorsa yesin, afiyet olsun” dedi

Giriş Tarihi: 30.4.2018
60 liraya et alana afiyet olsun
Et ve Süt Kurumu'nun zincir marketlere ucuz ve uygun fiyata et satışına ilişkin konuşan Gıda, ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Dar gelirli kardeşlerimizin mutfağı şenlensin diye bu eti piyasaya veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi. Et fiyatlarını dengede tutmak amacıyla et satışı yaptıklarını anımsatan Fakıbaba, "29-30 liraya et satıyorum, satmaya da devam edeceğim. Ben gider 29 liralık yerden alırım, başkası 60 liraya et yiyorsa yesin, afiyet olsun" diye konuştu.

FIRSATÇILARA IZIN YOK
Ramazanı ve Kurban Bayramı'nı fırsata dönüştürmek isteyen üreticilere izin vermeyeceklerini belirten Fakıbaba, "Et ithal etmek istemiyoruz. Et ithalatı geçici sadece piyasayı regüle etmek ve insanların ihtiyacını karşılamak için yapılıyor" dedi. , terörün sona ermesiyle Doğu ve 'nun yeniden hayvancılığın merkezi olacağını belirtti.

UCUZ ET ŞUBELERİ ARTABİLİR
Ateşi söndürmek ve dar gelirli vatandaşa et temin etmek için ithalat yaptıklarının altını çizen Fakıbaba, satılan yerlerin sayısının da artırılabileceği mesajını verdi. Bakanlık olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Fakıbaba, "Kırsalda kalkınma olmadan şehirlerde, Türkiye'de kalkınma olmaz" dedi. Hükümetin de bunun bilincinde olduğunu ifade eden Fakıbaba, bir yandan da kırsalı kalkındıracaklarını ifade etti.
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60 liraya et alana afiyet olsun
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