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maaşına asgari ücret ayarı!

Giriş Tarihi: 21.04.2018 09:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 09:20
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maaşına asgari ücret ayarı!
Emekli maaşına asgari ücret ayarı!

SSK ve Bağ-Kur'lularda en düşük aylığının asgari ücrete eşitlenmesi formülü yeniden gündeme geldi.

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maaşına asgari ücret ayarı!
Emekli maaşına asgari ücret ayarı!

Talepler hayata geçerse, en düşük maaşı bin 603 lira olacak.

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maaşına asgari ücret ayarı!
Emekli maaşına asgari ücret ayarı!

Maaşı bu tutarın altında olan tüm ler zamdan yararlanacak...

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maaşına asgari ücret ayarı!
Emekli maaşına asgari ücret ayarı!

Maaş artışları enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur leri için yeni bir çalışma gündemde.

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maaşına asgari ücret ayarı!
Emekli maaşına asgari ücret ayarı!

Ülkemizde en düşük aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın asgari ücret kadar olması üzerinde duruluyor.

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maaşına asgari ücret ayarı!
Emekli maaşına asgari ücret ayarı!

Hem dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor.

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maaşına asgari ücret ayarı!
Emekli maaşına asgari ücret ayarı!

lerden konuyla ilgili çok sayıda telefon geliyor.

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