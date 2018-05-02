Haberler Ekonomi Haberleri Emekli maaşına çifte koruma

Emekli maaşına çifte koruma Hükümetin 81 milyon vatandaşa nefes aldıran yeni ekonomi paketi ile yaşlılık aylığı ikiye katlanırken, emeklilere yılda verilecek 2 bin liralık ikramiyeye ise hiçbir şekilde haciz uygulanamayacak