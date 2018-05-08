Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta yerli otomobilin ismini açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ta yerli otomobilin ismini açıklayacak

Herkesin merakla beklediği yerli otomobilin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve CEO’su Cuma günü Cumhurbaşkanı ’ın katılımıyla düzenlenecek büyük törende açıklanacak.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 10:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta yerli otomobilin ismini açıklayacak

Yerli otoda da süreç belli oldu. Bundan sonra ''nin Otomobili' olarak anılacak proje için 'ta Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla büyük bir tören düzenlenecek.

TÖRENDE AÇIKLAYACAK

Dünya'nın haberine göre törende Türkiye'nin Otomobili'nin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO'su açıklanacak.

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Türkiye'nin Otomobili'ni üretecek; , BMC, Kıraça Holding (Karsan Otomotiv), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel), Ortak Girişim Grubu da törende önümüzdeki dönem hedeflerini belirtecekler.

Dünyanın en iyi havalimanına sahip ülkeler

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta yerli otomobilin ismini açıklayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN