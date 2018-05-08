Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta yerli otomobilin ismini açıklayacak

Yerli otoda da süreç belli oldu. Bundan sonra 'Türkiye'nin Otomobili' olarak anılacak proje için 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla büyük bir tören düzenlenecek.

TÖRENDE AÇIKLAYACAK

Dünya'nın haberine göre törende Türkiye'nin Otomobili'nin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO'su açıklanacak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Türkiye'nin Otomobili'ni üretecek; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding (Karsan Otomotiv), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel), Ortak Girişim Grubu da törende önümüzdeki dönem hedeflerini belirtecekler.