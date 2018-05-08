Türkiye'de ilk kez LNG üretilecek! Başvuru onaylandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'de ilk kez sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretmeyi hedefleyen LNG Gaz Üretim Depolama ve Satış AŞ'nin, karada kuracağı tesislerde LNG depolamasını da içeren projesini onayladı.

LNG Gaz Üretim Depolama ve Satış AŞ'nin Genel Müdürü Cevat Evliyaoğlu, AA muhabirine, söz konusu tesisleri Afyonkarahisar ve Çorum'da kuracaklarını söyledi.

DEPOLAMA KAPASİTESİ ARTTIRILACAK

Bu şehirlerde kurulacak tesislerle günlük 208 metreküp LNG üretileceğini belirten Evliyaoğlu, yaklaşık 2 bin metreküplük LNG'nin de depolanabileceğini ve gelecekte gerek üretim gerekse depolama kapasitesinin artırılabileceğini anlattı.

Tesislerde uygulanacak depolama tarifelerinin belirlenmesi için EPDK'nin halen çalıştığını ifade eden Evliyaoğlu, "EPDK'nin tarife çalışmasının ardından ilgili finans kuruluşları ve bankalarla kaynak için görüşmeye başlayacağız. Tesisler için öngördüğümüz yatırım miktarı yaklaşık 35 milyon dolar. Bu Türkiye açısından stratejik bir yatırım. Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) sisteminden alacağımız doğalgazla üreteceğimiz LNG'yi karada depolayarak, ithal LNG'ye bağımlı olmaktan kurtulacağız. 2020 itibarıyla da tam kapasiteye ulaşabiliriz." diye konuştu.

Şirketlerinin Afyonkarahisar ve Çorum'da, tavuk ve büyükbaş hayvan gübresinden biyogaz üretim tesisleri bulunduğu bilgisini de veren Evliyaoğlu, "Tesislerimizde günlük 300 metreküp LNG'ye dönüştürülebilecek bir gaz üretim kapasitesine sahibiz. Böyle bir üretimle, yerli kaynaklarla üretilen ilk milli LNG'yi de üretebilecek konuma ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

EPDK yetkilileri ise planlanan yatırımların doğalgaz arz güvenliğinin artırılmasında önemli rol oynayacağına dikkati çekerek, "Ülkemizdeki LNG Terminalleri Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunuyor. Söz konusu tesislerle şebeke imalatının yapılamadığı bölgelerde şebekenin LNG ile beslenmesine katkı sağlanacak. Arz güvenliğinin sağlanması için söz konusu tesislerdeki LNG gazlaştırılarak dağıtım şebekesine de gönderilebilecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

Doğalgazın eksi 163 derecede sıvılaştırılarak hacminin 600'de birine düşürülmesi depolamada avantaj sağlarken, Türkiye bu avantajdan halen ithal edilen LNG'yi deniz üstü tesislerde depolayarak faydalanıyor.

Söz konusu özel sektör yatırımının gerçekleştirilmesiyle Türkiye'de ilk kez LNG üretilmesinin yanı sıra böylece doğalgaz talebinin arttığı dönemlerde sisteme verilmek üzere karada kurulacak tesislerde depolanabilmesi de sağlanacak. Afyonkarahisar ve Çorum'da kurulacak tesislerden ayrıca sisteme günde 120 bin metreküp gaz arzı yapılması öngörülüyor.