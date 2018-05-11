THY'den dev hamle! Bünyesine 220 uçak daha katacak

Türk Hava Yolları (THY) yılın ilk çeyreğine ait faaliyet raporunu yayınladı. Şirket, yıl sonuna karar 33 milyonu iç hatlarda 41 milyonu ise dış hatlarda olmak üzere toplamda 74 milyon yolcu taşımayı hedefliyor.

FİLOSUNA 220 YENİ UÇAK KATACAK

Haberturk'un haberine göre yıl sonunda yaklaşık 11.8 milyar dolar tutarında satış geliri elde etmeyi hedefleyen THY 2018 yılında toplamda 1.3 milyon ton kargo taşıyacak.

Şu anda filosunda 18'i kargo olmak üzere 327 uçağı bulunan THY, 2023'e kadarki 5 yıllık dönemde 220 yeni uçağı filosuna katacak.

2019 YILINDA REKOR PİLOT ALIMI YAPACAK

Türk Hava Yolları, Eylül 2017 döneminde Boeing ve Ocak 2018 döneminde Airbus firmaları ile uçak satın alma konusunda imzalanan niyet anlaşmaları çerçevesinde 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar vermişti.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Yeni Havalimanı'nın da açılmasına paralel olarak daha da büyüyeceği belirtilirken her yıl ortalama 500 yeni pilota ihtiyacı olan Türk Hava Yolları, 2019 yılında rekor pilot alımı yapacağını da duyurmuştu.

Öte yandan THY'nin zararı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 azalarak 314 milyon liraya geriledi. Şirketin ilk çeyrek sonuçlarına göre satış gelirleri ise yüzde 44 artarak 10.5 milyar lira oldu.