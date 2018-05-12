Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan müjdeyi verdi! Haftaya test sürüşü başlanıyor...

Bakan Arslan'ın konuşmasından başlıcaları şu şekilde: Türkiye deprem kuşağında, özellikle Marmara. Kanal projelerinde depremselliği göze aldık. Tsunami çalışmalarını yaptık. Özellikle Karadeniz Marmara arasında rüzgar verilerini ele aldık. Sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada buna benzer projelerde çalışmış uzmanlarla çalıştık, bunun geri dönüşü yok.

2022'DE HİZMETE GİRECEK

TOKİ, fiilen işin içinde olacak. Birçok bakanlıkla da çalışmaya başladık. Bu sene içinde ihale etmek istiyoruz. Türkiye yap işlet devret dahil, kamu özel dahil dünyanın gözü Türkiye'deki projelerde. Hepsi dahil olmak istiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü boğazda yaptığımız üçüncü köprü. Kulelerin oturacağı zemindeki kazıkları çakmaya başladık. 18 Mart 2019'da köprü silueti ortaya çıkacak. Çalışmalar güzel gidiyor, 18 Mart 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girecek.

29 EKİM'DE AÇILIYOR

29 Ekim'de Yeni Havalimanı açılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden gelen otoyolumuz var. Odayeri'nden 3. Havalimanı'na yol açacağız. Hasdal bağlantımız var, D-20 devlet yolumuz var, bir kısmı hizmete girdi. Gayrettepe'den Havalimanı'na metro hattımız var. İki noktadan da şehrin raylı sistemini entegre edecek çalışmalar yapıyoruz. Marmaray'da fiili ilerleme durumumuz yüzde 80. Halkalı'dan Gebze'ye uzanan hattı metro standartına getireceğiz. Marmaray hattı kesintisiz Gebze'ye gidecek. Bu sene Ağustos gibi fiili inşaatı bitireceğiz. Sene sonuna kadar hizmete girmesini bekliyoruz. İki hattın yanına üçüncü hattı yapıyoruz. Ankara'dan kalkan YHT Pendik'e kadar gidiyor. Sene sonuna kadar Haydarpaşa garına gidecek.

Sivas'tan kalkan yolcu Halkalı'ya kadar gelebilecek. Kars'a kadar giden YHT yapılacak. Çamlıca Kulesi'nin 220 metrelik beton kısmı geçen yıl bitti. Toplamda 385 metrelik kule bitmiş oldu. Dış giydirmesini yapacağız. Dış giydirmesi yukarıdan başlayacak. İstanbul'un siluetine değer katacak. Çamlıca'daki bütün antenler kalkacak. Çamlıca Kulesi'nde 2 kat restoran ve 2 kat da seyir terası olacak. Burdaki hedefimiz 4.5 milyon turisti Çaml��ca Kulesi'nde ağırlamak.

HGS CEZALARI

Amaç cezalarda caydırıcı olmaktı. İnsanımız unutabiliyor, kontrol edemeyebiliyor. Dün Meclis'e verilen teklifle otoyol cezalarında 15 günü geçmiş ödenmeyen cezaları 10 kattan 4 kata düşürüyoruz. Kamu olarak işlettiğimiz cezaların 6 katını almayacağız, 4 katını da 36 taksitle alabileceğiz. Peşinde de yüzde 25 indirim yapacağız. Özel sektörün işletmelerinde ise 4 katı ödemek durumunda olacağız. 950 milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz.