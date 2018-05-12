Vatandaşı rahatlatacak ikinci paket de geliyor

Hükümet, milyonlarca vatandaşın cebine yansıyacak, yaşamını kolaylaştıracak önemli bir adım daha attı. Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları yüzde 60 azaltılıyor. TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinde dikkat çeken başlıklar şöyle:
İşverenlere sigorta bildirimleri konusundaki eksikliklerini gidermesi için 15 gün süre verilecek. Bu sürede düzeltme yapmayanlara, idari para cezası uygulanacak.
Tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası ve para cezası 4 katına indirilecek. Yasadan önce uygulanmış söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Cezası tahakkuk ettirilenler için bu düzenleme geçerli olmayacak.
Tarımsal desteklemeden yararlanan çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik borçlarının yasal takibe gerek kalmaksızın tahsili sağlanıyor.
Orman köylülerinin kalkınmasına destek için 2B düzenlemesi kapsamında, başvuruda bulunmayanlar için yeni bir fırsat daha veriliyor. Başvuru süresi, taşınmaz bedelini ödeme süresi, taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere 30 Kasım'a kadar süre veriliyor.
Yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 50 bin lira idari para cezası verilir hükmünün 1 Temmuz 2018 olan yürürlüğe girme tarihi, 1 Temmuz 2019 olarak değiştiriliyor. Atatürk Orman Çiftliği
'nin belirlenen arazisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi
'ne; hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar yapılmak üzere 29 yıllığına ve bedelsiz olarak tahsis edilecek.
Rize'de kıyıda sağlık tesisi yapımına izin veriliyor. İhtiyaca rağmen tesisin inşa edileceği uygun arsa bulunamadığından, Kıyı Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle bu kentte kıyıda sağlık tesisi yapılabilecek.
Büyükşehir Belediye Meclisi, şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarda toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine yetkili olacak.