Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın Fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün ne kadar? 14 MAYIS GÜNCEL

ne kadar oldu? bugün ne kadar? GÜNCEL

konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü altın fiyatları konusundaki detayları merak ediyor. Bugün fiyatları ne kadar oldu? Toplumsal dayanışma konusunda oldukça önemli konulardan biri olan altın alışverişi akrabalar ve aileler arasındaki birlikteliği sağladığı gibi karşılıklı bir durum olduğu için maddi olarak de bireylere katkı sağlar. En güncel altın fiyatları, , çeyrek altın, , tam altın ve konusundaki tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 14.5.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 10:39
Altın Fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün ne kadar? 14 MAYIS GÜNCEL

fiyatları bugün ne kadar oldu? vatandaşların merak ettiği ve her gün detaylı olarak araştırdığı konu başlıkları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bireyler özellikle altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip ediyor. haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü 183,76 TL'den alınırken 183,78 TL'den satılıyor. Düne göre gram altın oranlarında %0.47'lık bir yükseliş söz konusu!

ALTIN FİYATLARI (14 MAYIS)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, kuşkusuz vatandaşların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaktadır. Altın fiyatlarını araştıran bireyler en çok çeyrek altını merak ederler. Çeyrek altın bugün 291,85 TL'den alınırken, 298,45 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

da tıpkı çeyrek altın ve gram altın gibi vatandaşlar tarafından tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alır. Yarım altın bugün 581,88 TL'den alınırken, 596,90 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken, 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

da yine yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşların tercih ettiği altın türleri arasındadır. Cumhuriyet altını bugün 1.206,00 TL'den alınırken 1.218,00 TL'den satılmaktadır.

ATA ALTIN

bugün 1.203,90 TL'den alınırken 1.233,96 TL'den satılmaktadır.

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 103,97

SATIŞ: 104,05

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 133,16

SATIŞ: 133,25

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 166,36

SATIŞ: 166,47

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın Fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün ne kadar? 14 MAYIS GÜNCEL
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN