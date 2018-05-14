Altın Fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün ne kadar? 14 MAYIS GÜNCEL

Çeyrek Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları vatandaşların merak ettiği ve her gün detaylı olarak araştırdığı konu başlıkları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte bireyler özellikle altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip ediyor. Gram altın haftanın ilk iş günü olan 14 Mayıs Pazartesi günü 183,76 TL'den alınırken 183,78 TL'den satılıyor. Düne göre gram altın oranlarında %0.47'lık bir yükseliş söz konusu!

ALTIN FİYATLARI (14 MAYIS)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, kuşkusuz vatandaşların en çok tercih ettiği altın türleri arasında yer almaktadır. Altın fiyatlarını araştıran bireyler en çok çeyrek altını merak ederler. Çeyrek altın bugün 291,85 TL'den alınırken, 298,45 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da tıpkı çeyrek altın ve gram altın gibi vatandaşlar tarafından tercih edilen altın çeşitleri arasında yer alır. Yarım altın bugün 581,88 TL'den alınırken, 596,90 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın bugün 1.051,77 TL'den alınırken, 1.077,95 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da yine yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşların tercih ettiği altın türleri arasındadır. Cumhuriyet altını bugün 1.206,00 TL'den alınırken 1.218,00 TL'den satılmaktadır.

ATA ALTIN

Ata altın bugün 1.203,90 TL'den alınırken 1.233,96 TL'den satılmaktadır.

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 103,97

SATIŞ: 104,05

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 133,16

SATIŞ: 133,25

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 166,36

SATIŞ: 166,47