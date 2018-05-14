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ilk çeyrekte 40 milyar lira daha biriktirdi

Bankalardaki tasarruf hesapları mart sonu itibarıyla 970 milyar liranın üzerine çıkarken, böylece geçen 3 aylık süreçte tasarruflara 40 milyar lira daha eklendi.

Giriş Tarihi: 14.5.2018 13:01 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 13:13
Türkiye ilk çeyrekte 40 milyar lira daha biriktirdi

Bankalardaki tasarruf hesapları mart sonu itibarıyla 970 milyar liranın üzerine çıkarken, böylece geçen 3 aylık süreçte tasarruflara 40 milyar lira daha eklendi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () verilerinden derlediği bilgiye göre, bankalardaki tasarruf mevduatı hesaplarının toplamı mart sonu itibarıyla 970 milyar 366 milyon liraya ulaştı. Bu rakam geçen yıl sonunda 930 milyar 272 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Böylece üç aylık dönemde bankalardaki tasarruf mevduatları 40 milyar 94 milyon lira daha artmış oldu.'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü ise 'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, ilk çeyrekte toplam 419 milyar 36 milyon 468 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

BAŞKENTİN TASARRUFU 100 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Ülke ekonomisine sağladığı katma değer, nüfus ve çeşitliliği ile bir çok kategorinin lokomotifi konumunda bulunan İstanbul, tasarruf miktarında da zirvede yer aldı. İlk çeyrekte tasarruflarına 18 milyar 389 milyon lira daha ekleyen İstanbul'u ise Ankara takip etti. Ankara'nın tasarruf mevduatları ilk çeyrekte 2017 sonuna kıyasla 4 milyar lira artarak 96,4 milyar liraya çıktı.Tasarruf artışında İstanbul ve Ankara'nın ardından, 2,9 milyar lira ile İzmir, 1,3 milyar lira i,le Bursa, 1 milyar lira ile Antalyalya izledi.

6 İLİN TASARRUFU ERİDİ, 75 İLİN ARTTI

İlk çeyrek itibarıyla Türkiye genelinde 75 ilin tasarruf mevduat hesabında artış gösterirken, 6 ilin birikimleri azaldı. Buna göre tasarruf miktarı en fazla azalan il 98,7 milyon lirayla Diyarbakır oldu. Bu ili 35,2 milyon lira ile , 25,9 milyon lira ile Şırnak, 6,9 milyon lira ile , 5,4 milyon lira ile Artvin ve 318 bin lira ile takip etti.

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Türkiye ilk çeyrekte 40 milyar lira daha biriktirdi
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