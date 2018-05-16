Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba'dan İsrail Tarım Bakanı Ariel'e yanıt

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in, dün Twitter hesabından, "İsrail ve Filistin'e yönelik tutumu nedeniyle Türkiye'den gerçekleştirdikleri tarım ürünleri ithalatını durdurma talimatı verdiğine" ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Ariel'in açıklamasının ve akabinde sarf ettiği sözlerin talihsiz olmasının yanında tehditkar ifadeler içerdiğine dikkati çeken Fakıbaba, "Bu yönüyle de kınanmayı hak ediyor." diye konuştu.

"BU TÜR TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMAYACAĞIMIZI İSRAİL'İN BİLMESİ GEREKİYOR!"

Fakıbaba, Filistin halkına zulmetmeyi politika edinmiş ve bu konuda her tür pervasızlığı sergileyebilecek bir devletin bakanının, Türkiye'yi, tarım konusu üzerinden tehdit etmeye kalkışmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, Türkiye'nin, güçlü ekonomisi, tarımı dahil güçlü ve dinamik sektörleriyle büyük bir ülke olduğunu vurguladı. Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Dünyanın çeşitli ülkeleriyle tarımsal ticari ilişkileri bulunan ve tarımda net ihracatçı olan ülkemizin İsrail gibi küçük bir ülkenin 'ithalatı dondurması'ndan çekinmesi asla düşünülemez. Ülkemizin tarımı, artık dünya piyasasında alternatif pazarlar bulma noktasında sıkıntı yaşamayan dinamik bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Türkiye'yi, küçük bir devletin bu tür tehditlerle sindirmeye çalışmasının beyhude bir çaba olduğunu ve bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağımızı İsrail'in bilmesi gerekiyor. Halkımız, mazlumların gür sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin konusunda da yanındadır. Bizler Filistin davasını Türkiye'nin davası olarak görüyor ve Kudüs'ü kırmızı çizgimiz olarak değerlendiriyoruz. Hiçbir ekonomik kaygı, bizim Kudüs sevdamızın ve Filistinlilerin haklı davasını savunmamızın önüne geçemez."

- TÜRKİYE'NİN TARIMSAL İHRACATINDA İSRAİL'İN PAYI DÜŞÜK

Türkiye'nin İsrail'e genel ihracatı geçen yıl itibarıyla 3,4 milyar dolar, ithalatı ise 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İki ülke arasındaki genel dış ticaret hacmi ise geçen yıl 4,9 milyar dolar oldu. Türkiye'nin bütün ülkelere toplam ihracatına bakıldığında İsrail'e yapılan ihracat yüzde 2,2 seviyesinde bulunuyor.

Tarımsal ticarette de net ihracatçı konumunda olan Türkiye'nin İsrail'e tarımsal ihracatı geçen sene 270 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, tarımsal ürün ithalatı 38 milyon dolar düzeyinde kaldı. Toplam tarımsal ticaret hacmi de 308 milyon dolar seviyesinde kaydedilirken Türkiye'nin tarımsal ihracatında İsrail'in payı sadece yüzde 1,6 oldu.

Türkiye, İsrail'e en çok sigara, su, domates, sakız, yumuşak şeker, gofret, buğday unu, bazı ekmek çeşitleri, ayçiçeği tohumu yağı, çikolata ve kakao içeren gıdalarla kabuksuz fındık ihraç ediyor.

İsrail ise Türkiye'ye sebze tohumları, hurma, turunçgil suyu, meyan balı ve özü, fruktoz, çeşni ve lezzet verici karışımlar, kabuksuz badem, hazır hayvan yemleri gibi tarımsal ürünler satıyor.

Türkiye ile İsrail arasındaki tarımsal ve genel ticaret hacimleri şöyle (Milyon dolar):

YILLAR Genel İhracat Tarımsal İhracat Genel İthalat Tarımsal İthalat Dış Ticaret Hacmi Tarımsal Ticaret Hacmi 2015 2.698 262 1.672 25 4.370 287 2016 2.955 265 1.385 27 4.340 292 2017 3.407 270 1.505 38 4.912 308