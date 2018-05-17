Para trafiğine özel koruma

Nakit para veya para yerine geçen ve ödeme aracı olarak kullanılabilen her türlü bono, çek, poliçe ve diğer menkul kıymetlerle, kıymetli maden ve kıymetli taşların iç piyasada tedavülü ve ihraçla ithaline ilişkin usul ve esasları kapsayan 1567 sayılı kanunda değişiklikler öngören teklif TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İthalat, ihracat
ve kambiyo yoluyla döviz
veya Türk parasını kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlere uygulanan para cezası rayiç bedelin yüzde 40'ına düşürülecek. Yetkisiz döviz bürolarına ise 50 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası öngörülüyor. CEZA AŞAĞI ÇEKİLİYOR
Mevcut uygulamada kambiyo ya da kıymetli madenler gibi kıymet ya da eşyaları mevzuata aykırı olarak yurttan çıkaran veya yurda sokanlara rayiç bedel kadar, bunun teşebbüsü halinde rayiç bedelin yarısı kadar idari para cezası öngörülürken, yeni düzenlemeyle uluslararası uygulamalara uyumlu olarak söz konusu ceza, rayiç bedelin yüzde 20'sine indirildi. Cezanın uygulanması bakıAntalya
fiilin teşebbüs halinde kalması ya da gerçekleşmesi ayrımı kaldırıldı. Ayrıca eski katı kambiyo uygulamaları dönemlerinden kalan "izinsiz olarak" ifadesi konuya ilişkin metinden çıkarıldı. İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunulması halinde, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 40'ı oranında idari para cezası uygulanacak. Fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin yüzde 20'si kadar idari para cezası verilecek. Söz konusu cezalar mevcut uygulamada fiili durumda kıymetlerin rayiç bedeli, teşebbüs halinde ise rayiç bedelin yarısı kadar uygulanıyordu. LİBERAL BİR YAPI OLACAK Türk Ticaret Kanunu
(TTK) ile kambiyo mevzuatı da uyumlaştırılıyor. Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat kapsamında faaliyet izni veya yetki verilen anonim şirketler Türk Ticaret Kanunu'nun 330'uncu maddesi kapsamında özel kanuna tabi anonim şirket olarak değerlendirecek. Diğer taraftan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye, dışa açık, serbest piyasa ekonomisini benimsemiş bir ülkedir. Döviz kuru rejiminin değiştirilmesi, kambiyo rejiminde kısıtlamaya gidilmesi asla söz konusu değil. Meclis'teki teklif esasen AB ile uyumlu ve daha liberal bir yapı öngörüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. DEV GEMİLER 2019'DA KUŞADASI'NA DÖNMEYE BAŞLAYACAK
Türkıye'ye kruvaziyer
turistlerin en
fazla giriş yaptığı
Kuşadası
ile Bodrum ve
Antalya limanlarını
işleten
Global Yatırım
Holding bağlı
kuruluşu Global
Ports Holding'in
CEO'su
Emre Sayın,
"Kruvaziyer
turizmi de sektörün
diğer
segmentleri
gibi yeni bir
artış dönemine
girdik. Yeni
artış döneminin
tepe noktasına
gelecek
2-3 yılda ulaşacağını
öngörüyoruz.
2016
öncesi rakamlara
dönülecek"
dedi.
7 ülkede
13'ü kruvaziyer
2'si ticari
olmak üzere
15 liman işlettiklerinin
hatırlatan
Sayın,
"Sektörün iki
büyük kruvaziyer
gemi
operatörü
Kuşadası'na
2019'da dönmeyi
planlıyor. Bu
sayılar daha da
artacak" diye
konuştu.