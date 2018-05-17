Teknoloji üreterek sıçrama yapabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji alanındaki nitelikli personel açığını gidermek için dev bir projeye imza attı. "Milli Enerji Eğitim Hamlesi" kapsamında imzalanan "Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri" protokolü ile 9 ilde 10 adet Tabii Kaynaklar ve Yenilenebilir Enerji Lisesi açılması kararlaştırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, enerji sektöründe donanımlı ve nitelikli insan kaynağının önemini vurgulayarak, "Türkiye'ye sıçrama yaptıracak şey teknoloji üretmesidir" dedi. Protokol Bakan Albayrak
ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz arasında imzalandı. Bakan Albayrak, enerji sektöründe donanımlı ve nitelikli insan kaynağının önemini vurgulayarak, "Milli enerji ve maden politikası Türkiye'nin gelecek hedefleriyle uyumlu şekilde hazırlandı. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için kalifiye, yetişmiş ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması da gerekiyor. Bu yıl mesleki eğitime ayrılan bütçe 12.5 milyar liraya ulaşmıştır. Mesleki ve teknik eğitime ayırdığımız bütçe 2002 yılında eğitime ayrılan toplam bütçeden fazladır" diye konuştu. Albayrak, enerjide başlıca hedefin yerli üretim ve teknolojinin geliştirilmesi olduğunu dile getirerek, "Bunları ne kadar geliştirirsek, dünyanın geleceğinde de o kadar söz sahibi oluruz. Enerjinin her alanında ihtisaslaşmaya giden eğitim kurumlarına ihtiyacımız var. 10-20-50 yıllık planlar yapıyorsak, bu süreci besleyecek insan kaynağı da aynı ölçüde olmak zorunda" değerlendirmesini yaptı. HEDEFİMİZ ÜRETİM ÜSSÜ OLMAK
Albayrak, "Yerlileşme ve yerli üretim dedik. Enerji teknolojilerinin de yerlileştirilmesi gerekiyor dedik. Dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Artık teknoloji kullanan değil, üreten ve ihraç eden ülkelerin altın çağını yaşayacağı yeni bir yüzyıla girdik. Türkiye'ye en büyük sıçramayı yaptıracak olan, teknoloji alanında da üretim ortaya koymasıdır. Tüm stratejileri de teknoloji yerlileştirilmesi üzerine kuruyoruz. Sadece ihtiyaçlarımızı karşılamayı değil, Türkiye'nin bu alanda üretim üssü haline gelmesini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. TOPLAM 16 DERSLİKLİ 10 OKUL YAPILACAK
Projeye
ilişkin bilgi veren Albayrak, "Bu hiçbir maddi yatırımla ölçülemeyecek bir yatırım. 16 derslikli 10 okulun yapımı gerçekleşecek. Bunlardan 3'ü yenilenebilir enerji lisesi, diğer 7'si tabii kaynaklar lisesi olacak. İstanbul, Hatay, Trabzon, Zonguldak
, Kütahya
, Artvin
, Kahramanmaraş
, Balıkesir ve Sivas'ın da yer aldığı illerimizde atölye, laboratuvar, pansiyon ve kapalı spor salonlarıyla tam donanımlı liseler kurulacak. Bu okullarımız hem enerji teknolojilerinin geliştirilmesi hem de rezerv madenciliği anlamında çok önemli bir rol ifa edecek" dye kionuştu. İmza törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz atama müjdesi vererek "Bu yıl 25 bin öğretmenimizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" dedi. MESLEK LİSESİ KALKINMA MESELESİ
Meslek
lisesi sayısının artırılması gerektiğine dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Meslek lisesi sadece bir okul meselesi değil, bunun ötesinde kalkınma meselesi. Amacımız, bilimsel ve teknolojik bilgiyi pratik alana taşıyarak enerjide, teknoloji üretiminde yetkinliğimizi artırmak. Heyecanımızı, motivasyonumuzu işte bu gençlerimizin üzerine inşa ediyoruz." İSRAİL'LE ENERJİ ANLAŞMASINA YALANLAMA
Enerji
ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı, İsrail
ile enerji alanında
anlaşma
imzalandığı
yönündeki iddiaları
sert bir dille
yalanladı. Yapılan
yazılı açıklamada,
söz konusu
iddiaların
tamamıyla asılsız
olduğu vurgulanarak,
"Bütün
faaliyetlerimizi
şeffaflık ilkesi
çerçevesinde
kamuoyu ile paylaştığımız
hususunu
vatandaşlarımızın
bilgisine
sunarız" denildi.