Altın fiyatları ne kadar? 18 Mayıs altın fiyatları güncel! Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını en çok tercih edilen altın türleri arasındadır. Özellikle düğünlerde çeyrek altın ilk akla gelen hediyedir. Bu altın alışverişi toplumsal birlikteliğe katkı sağladığı gibi toplumsal dayanışmayı da ön plana çıkarır. Altın fiyatları konusunda uzman yorumlarını ve detaylı bilgileri haberimizin içinde bulabilirsiniz. İşte güncel 18 Mayıs Cuma altın fiyatları...

18 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları çeyrek altından sonra en çok araştırılan altın fiyatları arasında yer alıyor. Gram altın bugün 185,16 TL'den alınırken 185,12 TL'den satılıyor.