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ne kadar? 18 Mayıs altın fiyatları güncel! bugün ne kadar oldu?

ne kadar? bugün ne kadar oldu? Yatırım ve birikim yapmak isteyen vatandaşlarımız her gün olduğu gibi haftanın son iş günü olan 18 Mayıs Cuma günü de arama motoru Google üzerinden güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Bu merak ve ilginin temeli de aslında kültüre dayanıyor. Toplumun ortak özellikleri ve ortak hafızası kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altının yeri oldukça fazladır. Çeyrek altın, düğün ve törenlerin olmazsa olmazıdır. İşte 18 Mayıs altın fiyatları!

Giriş Tarihi: 18.5.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 09:48
Altın fiyatları ne kadar? 18 Mayıs altın fiyatları güncel! Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

, , yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını en çok tercih edilen altın türleri arasındadır. Özellikle düğünlerde çeyrek altın ilk akla gelen hediyedir. Bu altın alışverişi toplumsal birlikteliğe katkı sağladığı gibi toplumsal dayanışmayı da ön plana çıkarır. konusunda uzman yorumlarını ve detaylı bilgileri haberimizin içinde bulabilirsiniz. İşte güncel 18 Mayıs Cuma altın fiyatları...

18 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları çeyrek altından sonra en çok araştırılan altın fiyatları arasında yer alıyor. Gram altın bugün 185,16 TL'den alınırken 185,12 TL'den satılıyor.

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Altın fiyatları ne kadar? 18 Mayıs altın fiyatları güncel! Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?
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