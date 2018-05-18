Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Elon Musk trafik sorununu ‘Loop’ toplu taşıma sistemiyle çözecek

trafik sorununu ‘Loop’ toplu taşıma sistemiyle çözecek

, ’ta yer altı tünelleri kazan isimli şirketinin gelecek planlarını açıkladı. Milyarder girişimci, Loop ismini verdikleri yeni bir toplu taşıma sistemini tanıttı

Giriş Tarihi: 18.5.2018 14:43
Elon Musk trafik sorununu ‘Loop’ toplu taşıma sistemiyle çözecek

'nin kazdığı tünellerde seyahat edecek olan Loop sistemi, vakum tüpleriyle aynı anda 16 yolcu taşıyabilecek ve saatte 240 km hızla sefer yapacak.

, bu seyahat için insanların ödeyeceği ücretin ise yalnızca 1 dolar olacağını açıkladı. Şirket Loop sistemi için bir araçlık park alanı boyutunda yüzlerce küçük durak inşa etmeyi planlıyor.

4.5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Loop toplu taşıma sisteminin ilk uygulanacağı şehir ise olacak. Belediyeyle birlikte çalışan The Boring Company, 4,5 km uzunluğundaki ilk Loop tünelini Los Angeles Interstate 405 otobanı paralelinde hizmete sunacak.

Elon Musk, toplu taşıma sisteminin ne zaman kullanıma açılacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.

2030'un en büyük ekonomileri

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elon Musk trafik sorununu ‘Loop’ toplu taşıma sistemiyle çözecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN