Mardin önce terörü sonra algıyı temizledi

2015'te Kobani, 2016'da hendek terörü nedeniyle turizm
i ciddi kan kaybeden, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesinin ardından 2017'de olumsuz algıyı düzeltmek için
mücadele veren Mardin'e bu yıl adeta turist
yağıyor. Turist sayısını 2015'e göre yüzde 300 artıran Mardin, Valilik ve turizmcilerin işbirliğiyle uluslararası organizasyonların da gözde şehri oldu. 21-25 Şubat'ta Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası
finali, 20-23 Nisan'da Uçurtma Festivali, 11-13 Mayıs arasında Dünya Parkur Şampiyonası
, bu etkinliğe eşzamanlı olarak gerçekleşen "Mardin MTB Cup C2" bisiklet yarışmasına ev sahipliği yapan şehir, son iki ayda uluslararası kanallarda da milyonlarca kişi tarafından izlendi. Devlet ve özel sektörün elele vererek turisti yeniden çektiğini aktaran turizmciler, "Belediyede kayyum olarak görev yapan valimizin turizme ciddi katkısı oldu. Uluslararası fuarlara bizimle birlikte katıldı. Şehrin her yerinde konser, bienal ve etkinlikler düzenleyip bunu sosyal medyadan duyurarak Mardin'i yaşayan bir şehir yaptı. Hem halk moral buldu hem de şehrin negatif algısı kırıldı" dedi. 1 MİLYON KİŞİYİ AŞARIZ
Mardin İl Kültür Turizm Müdürü Alâeddin Aydın, Mardin'in en yüksek turist sayısına 2014'te ulaştığını belirterek, "Bu yılın ilk 4 ayında 2014 rakamlarının yüzde 50 üzerine çıktık. 2018'de tüm zamanların rekorunu kıracağız" dedi. Mardin Turizm
ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör de, 2018'de ziyaretçi sayısını 2015'e göre yüzde 300 artırdıklarını söyledi. Mardin'de 6 bin 517 yatağın olduğunu aktaran Güngör, "Geçen yıl 237 bin kişi konakladı. Günübirlikçilerle birlikte 600 bin kişi ilimizi ziyaret etti" diye konuştu. 2014'te günübirlikçiler dahil 850 bin kişiyi ağırladıklarını aktaran Güngör, bu yıl 1 milyonu aşacaklarına inandıklarını ifade etti. Güngör, "Üç aydır otellerimiz yüzde 100 dolu" ifadelerini kullandı. ?UZAKDOĞULU TURİST DE KEŞFETTİ
Mardin'in
bu yıl Avrupalı turistin yanı sıra Uzakdoğu'dan da turist çekmeye başladığını anlatan Güngör, "Kapadokya'da 2-3 yıl önce yaşanan sorunların ardından tur operatörleri alternatif kültür turu olarak Mardin'i pazarlamaya başladı. Bu çalışmanın ardından ilimize ilgi arttı. Şu anda Koreliler başta olmak üzere, Çin, Japonya gibi Uzakdoğu pazarlarından da turist çekmeye başladık" dedi.
? MARDİN'DEN MİDYAT'A BALON TURU
Mardin'de
haziran ayında balon turlarının da başlayacağını anlatan MARTOD Başkanı Güngör, 6 balonun günde tek sefer düzenleyeceğini kaydetti. Güngör, "İki farklı tur yapacaklar. Mardin'den kalkıp Dara ve Eski Mardin'in üzerinde gezecekler. Bir firmamız da Mardin'den Midyat'a balon turu düzenleyecek" diye konuştu. 1 MİLYAR KIŞI İZLEDİ
Dünya
Parkur Şampiyonası'nı Türkiye'ye getiren Case Prodüksiyon'un patronu Selim Kemahlı, "Mardin Zinciriye Medresesi'nde düzenlediğimiz organizasyona 17 ülkeden 40 yarışmacı geldi. Yarışma global arenada 1 milyar kişi tarafından canlı izlendi. Bu yarışmayla Mardin'in turizm hareketine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.