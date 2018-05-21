Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek Altın Fiyatları burada! 21 Mayıs güncel

Çeyrek altın ne kadar? Toplumsal hafıza ve ortak payda; kültürü oluşturur. Bizim ülkemizin kültüründe de adetler ve değerler oldukça önemlidir. Bu adetlerden biri de düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın hediye etmektir. Altın hediyesi karşılıklı olduğu için sürekli yenilenir ve bu durum toplumsal dayanışma ve birlikteliği arttırır. Haftanın ilk iş günü olan 21 Mayıs Pazartesi altın fiyatları ne kadar?

21 MAYIS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın kuşkusuz çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Gram altın da düğünlerde çiftlere armağan edilir. Gram altın bugün 187,67 TL'den alınırken, 187,72 TL TL'den satılıyor.