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bugün ne kadar? Fiyatları burada! 21 Mayıs güncel

konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar haftanın ilk iş günü olan 21 Mayıs Pazartesi günü de ilgiyle " fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bununla birlikte yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Düğünlerde ve nişan gibi törenlerde altın alışverişi sıkça yapılır bu da altın fiyatları konusunun ilgiyle takip edilmesine neden olur. , çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını konusundaki tüm gelişmeler ve uzman yorumları haberimizde.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 10:07
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek Altın Fiyatları burada! 21 Mayıs güncel

ne kadar? Toplumsal hafıza ve ortak payda; kültürü oluşturur. Bizim ülkemizin kültüründe de adetler ve değerler oldukça önemlidir. Bu adetlerden biri de düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın hediye etmektir. Altın hediyesi karşılıklı olduğu için sürekli yenilenir ve bu durum toplumsal dayanışma ve birlikteliği arttırır. Haftanın ilk iş günü olan 21 Mayıs Pazartesi ne kadar?

21 MAYIS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

kuşkusuz çeyrek altınla birlikte en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Gram altın da düğünlerde çiftlere armağan edilir. Gram altın bugün 187,67 TL'den alınırken, 187,72 TL TL'den satılıyor.

piyasalar
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek Altın Fiyatları burada! 21 Mayıs güncel
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