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4C'den 4B kadrosuna geçenlere müjde! Maaşları peşin alacaklar

Devlet Memurları Kanunu'nun 4C maddesi uyarınca çalışırken, aynı kanunun 4B maddesi kapsamına geçirilen personel, bundan böyle maaşını peşin alacak.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 12:32 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 12:36
4C'den 4B kadrosuna geçenlere müjde! Maaşları peşin alacaklar

'de yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Devlet Memurları Kanunu'nun 4C maddesi uyarınca çalışan "geçici personel", aynı kanunun 4B maddesi kapsamında "sözleşmeli personel" olarak istihdam edilmişti. 4C'li statüsündeyken çalışması karşılığında maaş alan personele, 4B maddesi kapsamda bugün yapılan düzenlemenin ardından ücretleri peşin ödenecek.

4B STATÜSÜNE GEÇEN KAMU PERSONELİNE ÖDENECEK

Bu kapsamdaki personel kadroya geçirilmesinin ardından 15 Mart-14 Nisan mesailerinin ücretini 15 Nisan'da, 15 Nisan-14 Mayıs çalışmalarının maaşını da 15 Mayıs'ta aldı. Ancak yapılan değişiklikle peşin almaları gereken 15 Nisan maaşları önümüzdeki günlerde kurumlarca tahakkuk ettirilerek 4B statüsüne geçen kamu personeline ödenecek.

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4C'den 4B kadrosuna geçenlere müjde! Maaşları peşin alacaklar
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