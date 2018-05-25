İstikrardan taviz yok

360 sayfa, 16 başlıktan oluşan AK Parti
'nin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yeni dönem
de de güven ve istikrarı güçlendirmek için çalışacaklarını belirterek, "Mali disiplin ve finansal istikrar konusunda en küçük taviz vermeyeceğiz. Enflasyon
la mücadele konusunda çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız" dedi. Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp kalıcı şekilde düzelteceklerini vurgulayan Erdoğan, "Böylece dış kaynak ihtiyacını azaltarak ekonomimizi daha dayanıklı hale getireceğiz" diye konuştu. DİJİTAL TÜRKİYE VAKTİ GELDİ İhracat
, istihdam ve yatırımlarla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan, "Dijital Türkiye'nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Dijital dönüşüme hız vereceğiz. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomimiz içindeki payını artırarak, rekabet gücümüzü yükselteceğiz. Üretim ve ihracatımızın ithalata olan bağlılığını azaltacağız" mesajı verdi. KADINLARA ÖZEL VURGU
Kadın girişimciliğini güçlendireceklerini, kadınların işgücüne katılımını yüzde 40'ın üzerine çıkaracaklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Özellikle savunma sanayisinde Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak önemli ihracatçıları arasında yer alacaktır. Ülkemizde vazgeçilmez olan gıda ve enerji alanında en üst düzey tedbirleri hayata geçireceğiz. Bu bağlamda akıllı ve yeşil şehir projelerimizle şehirlerimizi daha yaşanır bir hale getireceğiz." MEMURA EMEKLİLİK ZAMMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti beyannamesini açıklarken, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3.600'e çıkaracaklarının müjdesini verdi. Sayılan mesleklerle birlikte şube müdürlerinin de beklediği artış gerçekleşmiş olacak. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden biri olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla daha düşük olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2.200 ve 3.000'den 3.600'e çıkartılmasıyla birlikte kamu görevlilerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Polis memurları ve öğretmenler için emekli ikramiyesindeki artış 10 bin lira ile 23 bin lira arasında olacak. 2008 öncesi memuriyete başlamış bir kamu görevlisi için değişiklikle maaş artışları ise şöyle olacak: Ek gösterge 2.200'den 3.600'e çıkarsa
* Emekli maaşı 641 TL ve emekli ikramiyesi de 23 bin 121 lira artacak. Ek gösterge 3.000'den 3.600'e çıkarsa
* Emekli aylığı 569 lira, emekli ikramiyesi ise 20 bin 516 lira artacak.
Bu memurların mevcut maaşlarında da artış yaşanacak. Söz konusu rakamlar memurların kıdem ve derecelerine göre de değişiklik gösterecek. FAİZ BASKISINA ÖNLEM
Beyannamede "Enflasyon ve para politikası" başlığı altında şunlar vurgulandı: * MERKEZ 'ÖZERKTİR':
Öncelik, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek. Enflasyon hedeflemesi ve dalgalı döviz kuru rejimi sürecek. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirleyecek. * TL KULLANIMI:
Sözleşmelerde Türk Lirası kullanımı özendirilecek, firmaların döviz kuru riski için teşvikler oluşturulacak. * MALİYET BASKISI AZALACAK:
Gelecek dönemde faizlerin
oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirler hayata geçirilecek. 3Y İLE MÜCADELE
Yoksullukla
mücadelenin en başarılı oldukları alanlardan biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hedefimiz gelişmiş ülkelerdeki standartlara uygun şekilde günlük 4.3 doların altında yaşamak zorunda kalan kimse bırakmamak. Milletimize, 3Y ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi-iletişim, enerji, savunma sanayisi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli, milli üretimle söz sahibi, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz" dedi.