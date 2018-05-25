Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi

Son dakika: 'ndan bir hamle daha geldi

Türkiye Cumhuriyet , ve kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerini sabitledi.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 10:09
Son dakika: Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi

Merkez Bankası, İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerini sabitledi.

'ndan yapılan açıklamaya göre, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2000, euro için 4,9000, İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak TL olarak yapılabilmesine olanak tanınması karar verildiği belirtildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ve kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2000, euro için 4,9000, İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredikullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir."

2030'un en büyük ekonomileri

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN