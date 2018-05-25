Son dakika: Merkez Bankası'ndan bir hamle daha geldi

Merkez Bankası, İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredilerini sabitledi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2000, euro için 4,9000, İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak TL olarak yapılabilmesine olanak tanınması karar verildiği belirtildi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde;



"25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2000, euro için 4,9000, İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredikullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir."

BUGÜN NELER OLDU