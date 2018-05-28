Altın fiyatları: 28 Mayıs çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün gram altın ne kadar?

Vatandaşların altın fiyatları ve çeyrek altın konusunda bu denli araştırma yapmalarının nedenini anlamak için ülkemizin kültüren kodlarını incelemek gereklidir. Toplumsal birliktelik, ortak değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın oldukça değerli ve önemlidir. Düğünlerde yeni evlenen çiftlere altın hediye edilmesi önemli bir adettir. Bu altın alışverişi aileler, akrabalar ve dostlar arasındaki sosyal dayanışmayı arttırır. 28 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bireyler arasındaki toplumsal ilişkileri, empati duygusunu da geliştiren altın alışverişinin sürekli ve karşılıklı olması en önemli özelliklerindendir. Haftanın ilk iş günü olan 28 Mayıs Pazartesi altın fiyatları burada!