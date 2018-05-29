Emekliye verilecek bayram ikramiyesinde son dakika gelişmesi! Çalışma Bakanı Sarıeroğlu açıkladı

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberi geldi. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, Ahaber'e yaptığı açıklamada müjdeli haberi verdi. Milyonlarca emeklinin en çok arattığı konuların başında gelen emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? sorusunun cevabı da açıklanmış oldu.

NE KADAR İKRAMİYE VERİLECEK?

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı emekli ikramiyeleri, emeklilere yılda 2 defa olmak üzere biner lira olarak ödenecek.

NE ZAMAN VERİLECEK?

Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması doğrultusunda emekli ikramiyeleri Haziran ayının ilk haftasında verilecek