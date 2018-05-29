Meyve-sebze alışverişinde yeni dönem başladı! Cepten anında görülecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takip edilmesi için 'Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdik. Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri HKS Mobil Uygulama ile künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretim zamanını ve üretim yöntemini öğrenebilecek.

Tezgahta perakende satış fiyatını gördüğü ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve aradaki diğer el değiştirmelerde değişen fiyatı anlayabilecek" dedi.

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