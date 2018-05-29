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Meyve-sebze alışverişinde yeni dönem başladı! Cepten anında görülecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takip edilmesi için 'nin hayata geçirildiğini belirtti. Tüfenkçi, bu şekilde el değiştirmelerdeki fiyatın anlaşılabileceğini belirtti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 10:10
Meyve-sebze alışverişinde yeni dönem başladı! Cepten anında görülecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takip edilmesi için ' () 'nı hayata geçirdik. Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri HKS Mobil Uygulama ile künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretim zamanını ve üretim yöntemini öğrenebilecek.

Tezgahta perakende satış fiyatını gördüğü ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve aradaki diğer el değiştirmelerde değişen fiyatı anlayabilecek" dedi.

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Meyve-sebze alışverişinde yeni dönem başladı! Cepten anında görülecek
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