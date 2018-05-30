"3. havalimanı yılda 200 milyon insana hizmet edecek"

Arslan, partisinin Susuz ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Susuz ilçesinin su sorununu çözdüklerini belirten Arslan, "Şehrin grup köy yollarını asfaltladık. Elbette ki ilçenin içerisinde yeni okullar, çocuklarımız için yeni imkanlar dahil birçok proje yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Susuz'un köylerinin hepsinin ihtiyaçlarını gidermek adına buralar birçok hizmet götürüyoruz. Susuz, Kars arası başlanan sıcak asfaltın tamamlanması çok az kaldı. Kimsenin şüphesi olmasın bu hizmet kervanı yürüyecek. Biz sizin dertlerinizle dertleniyoruz." diye konuştu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN DEMEK, PROJE ADAMI DEMEK"

Bakan Arslan, tüm bu hizmetleri yaparken güç aldıkları yerin millet olduğunu vurgulayarak, milletin desteğiyle her zaman Türkiye için güçlü olacaklarını ve hizmetleri getirmeye devam edeceklerini bildirdi.

24 Haziran'da önemli bir seçime gidileceğine değinen Arslan, "Cumhurbaşkanımız çıktı seçim beyannamesini açıklarken hep projelerden bahsetti, çünkü yaptıkları yapacaklarının teminatı, çünkü Recep Tayyip Erdoğan demek, proje adamı demek, büyüme, kalkınma, gelişme demek." diye konuştu.

Bu günlerde ulusal ve uluslararası medyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2001'de Sabiha Gökçen havalimanı için "uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka bir ülke gördün mü" ifadelerinin dolaştığını aktaran Arslan, şunları söyledi:

"O zaman Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri söylerken kendine göre haklıydı, niye ? Çünkü 2001'de AK Parti yoktu, AK Parti ile şahlanan bir ülke yoktu. İşte onu hesaba katmadığı için Recep Tayyip Erdoğan geldikten ve hava yolu halkın yolu olacak dedikten sonra neler oldu. Kars'a bir yılda 40 bin kişi havayoluyla gelirken şimdi 500 bin kişi geliyor. Türkiye'de yılda 35 milyon kişi havayolunu kullanırken şimdi 200 milyon kişi kullanıyor."

"3. HAVALİMANI 200 MİLYON İNSANA HİZMET EDECEK"

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu kadar büyüyüp gelişeceğinin Kılıçdaroğlu'nun aklına gelmediğini vurgulayan Bakan Arslan, "İstanbul'da Atatürk Havalimanı şimdi 60 milyonun üstünde insana hizmet ediyor. Şimdi yeni havalimanının inşaatı devam ediyor o da yılda 200 milyon insana hizmet edecek. Onların aklından, hayalinden geçmiyordu ve ne ' 3. havalimanına gerek yok' diyorlardı. Sadece geçen sene Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 8,9 milyar dolarlık dolaylı veya direkt ekonomimize katkı yapılmış, onların akıllarından bu rakamların geçmesi mümkün değildi." ifade ini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Kanal İstanbul Projesi'ni yaptırmayacaklarını söylediğini aktaran Arslan, CHP'nin daha önce birçok projeye karşı çıktığına işaret etti.

"BU PROJELERİ YAPMAZSA İLLERİMİZ NASIL KALKINACAK"

Bakan Arslan, "E be kardeşim, bunları yaptırmazsan Türkiye, Avrupa ve Asya arasında köprü olmazsa, bu köprüden kaynaklı Kars-Bakü-Tiflis Projesi yapılmazsa bu bölgenin insanı nerede iş bulacak, nerede istihdam bulacak, bu iller nasıl kalkınacak?" dedi.

AK Parti hükümetlerinin son 15 yılda büyük yatırımlara imza attığını kaydeden Arslan, şu görüşlerini paylaştı:

"Sadece AK Parti hükümeti döneminde yaptığımız yatırımlardan kaynaklı gayrisafi yurt içi hasılaya etkimiz şu. 15 yılda 286 milyar dolarlık yatırım yapmışız ve gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 3'ü sadece bizim yaptığımız işlerden kaynaklı. İşte eğer bu projeleri durdurursanız, bu rakamları da durdurmuş olursunuz. 2016 yılında da gayrisafi yurt içi hasılaya etkimiz 32 milyar dolar. Düşünün IMF'nin kapısında 100 milyon borç alabilmek için dilenen bir ülkeden, sadece ulaştırmayla ilgili bir sene içerisinde oluşturulan gayrisafi yurt içi hasılaya etkisi 32 milyar dolar olan bir ülke haline geldik. Biz ne yapacağız, tekrar bunlardan vaz mı geçeceğiz?"