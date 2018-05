Enerji Bakanlığı'ndan şehit yakınlarına dev destek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kurumlarında çalışan personelin, şehit yakınları ve gaziler için topladığı 2 milyon TL'lik bağış Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya teslim edildi.

"BU VATANI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'ndeki bağışın teslim töreninde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, " Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmet etmeyi büyük bir onur olarak görüyoruz. Onlara yönelik çalışma ve hizmetlerimizi de çok büyük bir şerefle yürütüyoruz. Milletimiz adına aynı zamanda şehitlerimizi bizlere emaneti olan yakınlarına, gazilerimize destek vermeye ve her zaman yanlarında olmaya çok büyük önem veriyoruz. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatanı korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar çalışanlarının şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için göstermiş olduğu vefadan dolayı tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz adına başta bakanımız olmak üzere tüm çalışan personele bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türkiye, insani kalkınma yardımlarında dünyada kişi başı gelire olanla 1'inci sırada yer alıyor . Bu iyiliği sadece ülkemiz, devletimiz değil milletimizin de katkılarıyla sürdürüyoruz" dedi.

"TOPRAKLARIMIZDA OPERASYON VE AMELİYAT YAPAMAZSINIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise, " Şehit aileleri gurur ve hüznü bir arada yaşarlar. Peygamberlikten sonra en yüce makam olan şehitlik mertebesi ve buna ulaşmak her kula nasip olan bir makam değildir. Cenab-ı Hak'tan bizleri şehitlerimizin şefaatinden mahrum kılmamasını, ahirette de inşallah onlara komşu olmayı cümlemize nasip etsin. Şehit yakını olmak herkesin de kaldırabileceği bir yük değildir. İnsanın en sevdiğinden ayrılması, onu ebediyete uğurlaması hiç de kolay bir şey değildir. Hamdolsun imanımızın, inancımızın ve içimizdeki vatan aşkı ve bayrak sevdasının bizlere bahşettiği maneviyat sayesinde bugün hala yüce bir millet olarak dimdik ayaktayız. Bizim kutsallarımıza, bayrağımıza, topraklarımıza el süremezsiniz. Milletimizin birliğine kastedemezsiniz. Topraklarımızda operasyon ve ameliyat yapamazsınız " şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, " Bakanlık olarak on binlerce çalışanımızla her zaman bir dayanışma içerisinde olduğumuzu ve aynı zamanda beraber olduğumuzu göstermek için bakanlıktaki arkadaşlarımızın da girişimiyle bir kampanya düzenleyelim, dedik. Bu aziz hatıraların karşısında çok küçük bir girişim ama göstermek istediği mana ve birlik ve beraberlik noktasında bizim için çok kıymetli bir unsur. Tüm çalışanlarımız çok yoğun bir katılım göstererek toplam 2 milyon TL'lik maddi değeri küçük de olsa anlamı çok büyük bir şekilde, on binlerce Enerji Bakanlığı çalışanları olarak da şehit ve gazilerimizin ve ailelerimizin yanında olduğunu göstermek için böyle bir kampanya düzenlediler" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya 2 milyon TL'lik çeki teslim etti. Bir şehit yakını ise Enerji ve Sosyal Politikalar Bakanı Berat Albayrak'a hediye takdim etti. Şehit aileleri ile fotoğraf çekildikten sonra program sona erdi.