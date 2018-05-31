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: ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar?

Yatırım ve birikim hedefindeki vatandaşların konusundaki araştırmaları devam ediyor. Haftanın sonuna yaklaşırken Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Son günlerde piyasalarda yaşanan hareketlilik bireylerin altın fiyatları araştırmaları yapmalarına neden oldu. fiyatları, fiyatları en çok takip edilen konu başlıkları oldu. Düğün sezonunun açılmasıyla da tam anlamıyla altın alışına start verildi. Her zaman olduğu gibi bugün de altın fiyatları hakkında en doğru bilgi ve uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 09:15
Altın Fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar?

Ülkemizde altının özel bir yeri ve konumu vardır. Toplumun ortak hafızası ve genel alışkanlıklar kültürü belirler. Bizim kültürümüzde de altının değeri oldukça başkadır. Gerek yeni evlenen çiftlere armağan anlamında gerekse yatırım amacıyla altın alınır. Düğünlerdeki altın alışverişi sosyal dayanışmayı da sağlar; aile, akraba ilişkilerini de sıkılaştırır. Mayıs ayının son günü olan 31 Mayıs Perşembe ne kadar? İşte yanıtı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (31 MAYIS)

Haftanın sonuna yaklaştığımız bugün Mayıs ayının da son günü. Peki doların giderek düşmesinin ardından altın fiyatları bu durumu nasıl karşıladı? , , , , cumhuriyet altını, külçe altın, küçük altın fiyatları ne kadar? Tamamı haberimizde...

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Altın Fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar?
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