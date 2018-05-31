Altın Fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar?

Ülkemizde altının özel bir yeri ve konumu vardır. Toplumun ortak hafızası ve genel alışkanlıklar kültürü belirler. Bizim kültürümüzde de altının değeri oldukça başkadır. Gerek yeni evlenen çiftlere armağan anlamında gerekse yatırım amacıyla altın alınır. Düğünlerdeki altın alışverişi sosyal dayanışmayı da sağlar; aile, akraba ilişkilerini de sıkılaştırır. Mayıs ayının son günü olan 31 Mayıs Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte yanıtı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (31 MAYIS)

Haftanın sonuna yaklaştığımız bugün Mayıs ayının da son günü. Peki doların giderek düşmesinin ardından altın fiyatları bu durumu nasıl karşıladı? Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, külçe altın, küçük altın fiyatları ne kadar? Tamamı haberimizde...